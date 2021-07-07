В Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу у кафе

В Екатеринбурге накануне вечером жители ВИЗа услышали звуки, похожие на выстрелы. Эту информацию подтверждает полиция: по факту происшествия заведено дело.

Как сообщил официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых, информация о случившемся поступила около десяти вечера. К кафе оперативно приехали правоохранительные органы: на месте обнаружилось несколько гильз, по предварительным данным, от травматического оружия - их изъяли как вещдоки. Повреждено несколько стекол легковых машин, окно в заведении, возле которого все произошло.

По данным на сегодняшнее утро сведений о пострадавших или погибших в органы внутренних дел не поступало.

"Следственное подразделение ОП № 9 управления МВД по Екатеринбургу возбудило уголовное дело", - рассказал "РГ" полковник Горелых.