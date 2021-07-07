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07.07.2021 05:50
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре перечислили регионы России с "невероятной" жарой

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В центре и на северо-западе европейской части России температура воздуха будет на 7-15 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Аномально жаркая погода прогнозируется в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Якутии - там столбики термометров поднимутся выше отметки +30 градусов. "В Мурманской области аномалия будет достигать 15 градусов. Для лета - это невероятно много. Двухзначные аномалии летом - это редчайшее событие", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, говоря о погоде в период с 7 по 11 июля.

В Москве и области в эти дни температура воздуха от 29 до 33 градусов. В Санкт-Петербурге показатели превысят норму на 8-10 градусов. Жарко будет в Поволжье и на Урале.

Волна тепла накроет также некоторые регионы Сибири. На севере Пермского края и на юге Свердловской области: +31, в Иркутской области: +34, в Эвенкии: +35, в Якутии: +26...+31.

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