В Гидрометцентре перечислили регионы России с "невероятной" жарой

В центре и на северо-западе европейской части России температура воздуха будет на 7-15 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Аномально жаркая погода прогнозируется в Ненецком автономном округе, Мурманской области и Якутии - там столбики термометров поднимутся выше отметки +30 градусов. "В Мурманской области аномалия будет достигать 15 градусов. Для лета - это невероятно много. Двухзначные аномалии летом - это редчайшее событие", - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, говоря о погоде в период с 7 по 11 июля.

В Москве и области в эти дни температура воздуха от 29 до 33 градусов. В Санкт-Петербурге показатели превысят норму на 8-10 градусов. Жарко будет в Поволжье и на Урале.

Волна тепла накроет также некоторые регионы Сибири. На севере Пермского края и на юге Свердловской области: +31, в Иркутской области: +34, в Эвенкии: +35, в Якутии: +26...+31.