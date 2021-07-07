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07.07.2021 09:36
Рубрика: Происшествия

В Тюмени захватили отделение Сбербанка

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: БИЗНЕС Online | Казань/ vk.com Фото: БИЗНЕС Online | Казань/ vk.com
Фото: БИЗНЕС Online | Казань/ vk.com

Неизвестный захватил отделение Сбербанка в Тюмени.

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Местные жители сообщают, что в район пересечения Червишевского тракта и Молодежной улицы стягиваются силы полиции и Росгвардии. Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что в здании могут находиться заложники - три человека.

"В 9.20 по местному времени в полицию поступила информация, что в отделение банка на улице Червишевский тракт вошел мужчина с сумкой, сказал, что в ней находится опасный предмет и потребовал деньги", - передает пресс-служба главка МВД области.

По данным полиции, в отделении находятся двое работника кредитно-финансового учреждения.

"Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Территория оцеплена, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.

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