В Тюмени захвативший отделение Сбербанка обезврежен

Сообщение о захвате заложников в полицию поступило в 9.20 по местному времени. Отделение только-только открылось и было готово обслуживать клиентов. Внутрь помещения зашел обычный с виду посетитель в черных шортах, белой футболке, с сумкой и сообщил, что взорвет бомбу, если ему не выдадут деньги.
Переговоры с преступником велись на протяжении двух часов. Требуемые миллионы он получил, а на выходе был задержан бойцами СОБР регионального управления Росгвардии и передан полиции. Никто из заложников в ходе операции не пострадал. В сумке захватчика бомбы не оказалось. Вместо нее лежал муляж взрывного устройства.
По некоторым данным, задержанный Александр Г. 1988 года рождения состоит на учете у психиатра. Следственный комитет возбудил уголовное дело.