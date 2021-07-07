В Тюмени захвативший отделение Сбербанка обезврежен

В Тюмени молодой мужчина с сумкой, в которой, по его словам, лежал опасный для окружающих предмет, захватил офис Сбербанка на улице Червишевский тракт. В обмен на двоих сотрудников, удерживаемых в отделении, он требовал 15 миллионов рублей.

Сообщение о захвате заложников в полицию поступило в 9.20 по местному времени. Отделение только-только открылось и было готово обслуживать клиентов. Внутрь помещения зашел обычный с виду посетитель в черных шортах, белой футболке, с сумкой и сообщил, что взорвет бомбу, если ему не выдадут деньги.

Переговоры с преступником велись на протяжении двух часов. Требуемые миллионы он получил, а на выходе был задержан бойцами СОБР регионального управления Росгвардии и передан полиции. Никто из заложников в ходе операции не пострадал. В сумке захватчика бомбы не оказалось. Вместо нее лежал муляж взрывного устройства.

По некоторым данным, задержанный Александр Г. 1988 года рождения состоит на учете у психиатра. Следственный комитет возбудил уголовное дело.