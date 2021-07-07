В Уральском горном университете презентовали учебную аудиторию БЕЛАЗ

В Екатеринбурге в Уральском горном университете презентовали уникальную учебную аудиторию Белорусского автомобильного завода. В церемонии приняли участие министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик и заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Установленная в аудитории интерактивная панель диагональю 75 дюймов позволит в формате высокой четкости выводить на экран учебные материалы, а с помощью VR-шлема студенты смогут получить наглядное представление об изученных в теории узлах и агрегатах. Система виртуальной реальности позволяет протестировать различные сценарии работы в соответствии с методическими и лабораторными материалами, соблюдая при этом все требования техники безопасности. Студенты получат возможность выполнять сборку, разборку, наладку оборудования либо другие заданные на программном уровне действия.

Петр Пархомчик подчеркнул, что БЕЛАЗ на российском рынке составляет серьезную конкуренцию мировым производителям карьерной автотехники. "В данном случае речь идет не только о теоретической подготовке, но и о практической работе на реальном оборудовании, написании дипломных исследований на актуальную для предприятия тематику. Например, сейчас активно создаются образцы техники будущего - машины, которые будут работать на новых видах энергии".