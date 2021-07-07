Видео: Итальянцы на "Иннопроме" сформулировали слоган всей своей продукции

В конце третьего дня международной промышленной выставка в Екатеринбурге "РГ" поговорила с представителями страны-партнера и выяснила, что им понравилось и как они ощущают себя на форуме.

Директор московского представительства агентства ИЧЕ, отдела по развитию торгового обмена посольства Италии в России Франческо Пенсабене в числе самых ярких моментов "Иннопрома" назвал визиты в итальянский павильон премьер-министра России Михаила Мишустина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. А также - встречу предпринимателей с российскими и итальянскими официальными лицами.

- Это подарило нам ощущение гордости и счастья, и еще раз подчеркнуло высокий уровень экономических отношений между нашими странами, - отметил он.

По "Иннопрому" прошел слух, что красавец Lamborghini, одно из главных достояний итальянского павильона, нашел покупателя за дни выставки. Подтвердить эту информацию не удалось, но синьор Франческо отметил:

- В Италии все делается "bello e benfatto" - красиво и добротно. Именно эти два момента отличают итальянскую продукцию. Я думаю, купят не только машину, но и вертолет, который присутствует на выставке, а также оборудование, которое привезли итальянцы. Потому что оно является результатом высоких технологий.

Именно "bello e benfatto", по его словам, это подтверждение идентичности итальянской продукции.

- А когда мы говорим о продуктах питания и напитках, то к этому слогану можно добавить "bono" - вкусный. "Bello, bono e benfatto" - "красиво, вкусно и хорошо сделано". Или, сокращенно, В.В.В! То же самое можно сказать о красотах России, которые мне очень нравятся, - сказал дипломат.