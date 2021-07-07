"Российская газета" публикует ряд законов, подписанных президентом. Эти документы отразятся на жизни каждого из нас.
У дольщиков нежилых помещений появился шанс на компенсацию
Закон должен ускорить решение проблем обманутых дольщиков. Фонд защиты прав дольщиков, в частности, получает право контролировать выполнение регионами "дорожных карт" по решению этих проблем. Кроме того, ему даются полномочия технического заказчика. Дочерняя структура фонда будет проводить обследование домов, которые достраивают региональные фонды, проводить торги и выходить на стройку. Это позволит сократить время на завершение строительства проблемных объектов и повысить контроль за качеством работ, говорит гендиректор фонда Константин Тимофеев.
Срок формирования реестра требований кредиторов сокращается до двух месяцев, это позволит на месяц ускорить сроки принятия решения по объекту. Кроме того, фонд будет вправе продавать свободные квартиры в достраиваемых домах без счетов эскроу, средства сразу будут направляться на восстановление прав обманутых покупателей. А регионы смогут передавать фонду компенсационные земельные участки без торгов, если на тех участках, которые фонд получает после расчетов с гражданами, строительство жилья не разрешается.
Сейчас покупатели квартир иногда не могут зарегистрировать права на них из-за того, что на землю под домом наложен арест. Теперь же установлено, что арест не будет поводом для отказа в регистрации прав на квартиру.
Шанс получить компенсацию появился у покупателей нежилых помещений - регион вправе передавать им нежилые помещения в других домах. До сих пор покупатели нежилых помещений более 7 кв. м, как правило, не получали никаких компенсаций в случае банкротства застройщика - считалось, что это их предпринимательский риск.
Рыбакам разрешат потрошить рыбу на борту
Раньше на рыбопромысловых судах в рамках прибрежного рыболовства разрешалось только транспортировать, хранить и выгружать уловы в свежем, живом и охлажденном виде. Переработка была запрещена. Но в некоторых рыбохозяйственных бассейнах прибрежное рыболовство осуществляется на большом удалении от пункта выхода судна. А по ГОСТу "рыба охлажденная" хранение в неразделанном виде трески, пикши или сайды не допускается более трех часов. Пока довезешь до берега - рыба испортится.
Если рыбаки пытались сохранить улов и занимались первичной обработкой рыбы, контролирующие органы расценивали это как нарушение закона. За это судовладельцам по КоАП грозил штраф в размере от 200 до 300% от общего объема улова.
Такой закон действовал с 2020 года. Что делало для рыбаков бессмысленным такой бизнес, а потребителей лишало свежей продукции.
Теперь у рыбаков появится право также потрошить и обезглавливать улов, поясняют в Росрыболовстве. Дальше этот улов должен поставляться на прибрежные береговые предприятия как сырье для производства или для продажи на территории России. В первую очередь поправки актуальны для рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна в рамках прибрежного рыболовства. Только в Баренцевом и Норвежском морях вылавливается более 50 тысяч тонн трески и пикши.
Закон регулирует добычу около 400 тысяч тонн водных биоресурсов, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В 2021 году объем прибрежной квоты для предприятий Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна составил 325,33 тысячи тонн, а для предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна - 73,98 тысячи тонн. При прибрежном рыболовстве добываются популярные треска, пикша и минтай.
"Принятие закона позволит рыбакам поставлять на российский берег не только уловы, но и произведенную из них продукцию. Это в свою очередь создает необходимые условия для обеспечения полномасштабной загрузки береговых предприятий и обеспечения ритмичных поставок рыбопродукции на прилавки магазинов по всей стране, а жители прибрежных регионов получат возможность покупать охлажденную рыбу", - говорит эксперт.
Инвестиции в малый бизнес начнут оформлять через нотариуса
По сути речь идет о введении правовых механизмов зашиты инвестиций в малый и средний бизнес, прежде всего - в высокотехнологические стартапы. Документ публикует "РГ".
Если попытаться объяснить простым языком, то конвертируемый заем - это способ вложения инвестиции. Деньги оформляются как заем. А в дальнейшем инвестор может выбрать: либо ему вернут назад деньги, либо он получит долю в компании.
Как поясняют эксперты, отсутствие механизма правового регулирования договора конвертируемого займа приводило к тому, что для заключения такого рода соглашений применялись совершенно разные правовые конструкции. Да, свобода договора - это базовый принцип. Но люди прежде всего должны понимать, что они имеют право прописать в соглашении, а что - нет. Когда цена вопроса высока, крайне важно избежать разногласий и недопонимания, чтобы потом не вести долгие судебные баталии.
В результате, как рассказывают эксперты, часто инвесторы предпочитали заключать такие сделки за рубежом, чтобы в случае чего проводить разбирательство в рамках иностранного права, где подобные процедуры детально прописаны.
По опросам, которые проводились Фондом развития интернет-инициатив, в случае появления в российском законодательстве механизмов, обеспечивающих баланс интересов инвесторов и компаний-реципиентов, до 90 процентов сделок перейдут в российскую юрисдикцию.
Теперь соответствующий механизм прописан. Нотариус обеспечит защиту сторон и предупредит возможные мошенничества.
Возводить здания начнут по типовым проектам
До этого минстроем создавался банк экономически эффективной проектной документации повторного использования (в нем много проектов школ, детских садов, спорткомплексов и пр.). Теперь взамен вводится понятие типовой проектной документации. Это могут быть проекты, получившие положительное заключение госэкспертизы и использованные при строительстве объекта, уже введенного в эксплуатацию.
Порядок признания проектной документации типовой, критерии, срок применения, порядок использования установит правительство. Также правительство может определить случаи обязательного использования типовых проектов.
Органы власти, компании с госучастием получают право безвозмездно использовать типовые проекты. При подготовке к строительству типового объекта не допускается внесение изменений в проект.
"Типовое проектирование позволит реально ускорить процесс строительства, сделает его более прогнозируемым и эффективным, без потери качества", - подчеркивал ранее замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков.
Использовать типовые проекты предполагается в будущем и в индивидуальном жилищном строительстве. Недавно ДОМ.РФ объявил конкурс типовых проектов частных домов. Это облегчит получение ипотеки на строительство своего дома.
Период охлаждения охватил все допуслуги к кредитам
Ранее такой "период охлаждения" действовал только в добровольном страховании. Эта опция введена с 2018 года для борьбы с навязыванием страховок к кредитам. Теперь период охлаждения распространяется на любые дополнительные услуги (например, юридические, телемедицины и так далее). Смысл нового закона - исключить случаи, когда банк фактически выставляет покупку таких услуг как непременное условие кредита или же слишком активно "подталкивает" потребителя к "правильному" выбору в рамках своей экосистемы.
Если услугу оказывает сторонняя компания - например, юридическая, то обращаться с заявлением о возврате денег нужно именно в нее. В течение семи рабочих дней деньги, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, должны быть возвращены. Если этого не происходит, то через 30 календарных дней (но не позже, чем через 180 дней) с момента неудачного обращения нужно подавать заявление о возврате в банк, который продал услугу вместе с кредитом. Теперь уже банк должен вернуть деньги в течение семи дней, параллельно разбираясь со своим партнером. Такой механизм, среди прочего, должен заставить банки выбирать партнеров не только по размеру комиссий, которые они готовы платить за продажу своих продуктов.
Если же ненужную услугу изначально оказывает банк, деньги надо сразу требовать с него.
Все эти правила вступят в силу в конце этого года.
Банкам запретили заранее проставлять "галочки" в договоре за заемщиков
Теперь, чтобы потребитель согласился на такую услугу, ему нужно явно выразить согласие, то есть самому проставить эту галочку. Этот закон, как и одновременно подписанный закон о "сквозном периоде" охлаждения, направлен против навязывания к кредиту платных опций.
Чаще всего банки продолжают навязывать заемщикам страхование жизни и здоровья, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик. При этом в большинстве банков есть довольно объемный перечень изъятий - то есть случаев, когда заемщик всерьез заболевает или даже умирает, но страховая компания не должна ничего выплачивать, потому что самые распространенные заболевания изъяты из условий договора. Показательно, что если сравнить общий объем средств, которые получают страховые компании за этот продукт, с объемом страховых выплат, то разница составит, по оценкам потребительских организаций, почти десять к одному.
Сама по себе страховка к кредиту - очень важный инструмент защиты заемщика от возможных проблем, важно выбирать ее самостоятельно и очень тщательно, подчеркивает Горелик.
В Арктике упростили возведение объектов
Акт ГЭЭ больше не потребуется при строительстве школ, больниц, магазинов и других объектов социальной инфраструктуры. Также без экспертизы можно будет проложить и починить местные и частные дороги. Отдельные виды скважин теперь можно также бурить без дополнительных согласований.
Из-за излишней жесткости существовавших ранее требований начали возникать задержки при строительстве нужных для городов и поселков зданий, инфраструктуры в Арктике, объяснил глава минприроды Александр Козлов.
Новый закон поможет социально-экономическому развитию региона, считает глава комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина. "Опасности для природы Арктики нет, новый закон не распространяется на земли заповедников", - заверил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Обвиняемые смогут требовать компенсации за долгое следствие
Соответствующее постановление пленума Верховного суда России публикует "РГ". Поправки вносятся в уже действующие разъяснения. Однако с момента их принятия прошло время, в законы были внесены некоторые изменения, и необходимо освежить рекомендации.
"Напомню, закон, позволяющий гражданам требовать компенсацию за волокиту в ходе судопроизводства и неисполнение судебных решений, был принят в 2010 году и стал знаковым событием. Этот институт служит проявлением социальной ответственности государства в лице и судебной власти, и правоохранительных органов", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Компенсации вправе требовать даже виновный человек, чье дело расследовалось неоправданно долго. Также деньги положены обвиняемому в том случае, если волокиту допустил суд.
Право требовать компенсацию за волокиту возникает, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения.
Иными словами, человек, чье дело двигается слишком медленно, не должен сидеть и ждать. Он должен подать заявление об ускорении, то есть официально попросить судей или правоохранителей поторопиться. По большому счету не важно, что ответят человеку на такое заявление, тут главное зафиксировать сам факт беспокойства по поводу затяжек. Так что такое заявление в любом случае станет тревожным сигналом для следователя.
Кстати, в прошлом году был принят закон, по которому при назначении компенсации надо учитывать и время, прошедшее с момента подачи заявления до момента возбуждения уголовного дела.