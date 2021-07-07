"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС

8 июля всего в нескольких километрах от Международной космической станции пролетит космический мусор. В "Роскосмосе" отметили, что он пройдет в три раза ближе к станции, чем предполагалось изначально.

"В четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в опубликованном на сайте госкорпорации сообщении.

По предварительным данным, сближение состоится в 16:16 мск. За ситуацией следят специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш.

Ранее сообщалось, что минимальное расстояние между станцией и объектом составит 4,5 км.