Россия и Болгария заключили соглашение о партнерстве в сфере науки и техники

7 июля, в 142-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией, между Академиями наук двух стран было заключено новое соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

"Новое соглашение станет прочной основой для углубления и расширения связей между учеными наших стран, - подчеркнула на церемонии подписания договора в Софии посол РФ в балканской республике Элеонора Митрофанова. - Оно позволит увеличить обмен учеными, увеличить число студентов, направляемых на обучение и в Россию, и в Болгарию за счет бюджетных средств".

Президент РАН Александр Сергеев, также выступавший от имени российской стороны, указал на наличие широчайшего спектра взаимных интересов у деятелей наук обоих государств.

"Болгарская общественность высоко ценит русскую науку, которая очень быстро развивается", - отметил глава Болгарской академии наук Юлиан Ревальский. Он упомянул о тесном сотрудничестве Москвы и Софии в области фундаментальных космических исследований, о результатах которых пишут престижные мировые издания. Кроме того, Ревальский поздравил российских ученых с успешной разработкой вакцин от коронавируса.