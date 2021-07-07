Работы по строительству соцобъектов и жилых домов в Баткенской области на месте разрушенных или поврежденных в результате инцидента с Таджикистаном должны завершиться к первому сентября 2021 года. Об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам восстановления и развития приграничных сел заявил глава правительства Киргизии Улукбек Марипов.

- Следует оперативно восстановить жилые дома, инженерную и социальную инфраструктуру, - подчеркнул он. - Граждане должны быстрее вернуться к привычному образу жизни. Процедуру оценки размера ущерба необходимо проводить без бюрократических проволочек, а компенсационные выплаты всем пострадавшим произвести в кратчайшие сроки.

По данным правительства, в течение лета требуется возвести и сдать в эксплуатацию 136 жилых домов и восемь социальных объектов (пять школ, два детсада и клинику). Одновременно необходимо восстановить поврежденную коммунальную и дорожную инфраструктуру. Работы, как утверждают чиновники, уже начаты. Но поддержать пострадавший регион руководство республики обещает не только этим. Баткенской области придадут особый статус, который предполагает принятие специальной программы развития, введение налогового и инвестиционного режима, отличных от действующих на остальной территории страны.

На месте тем временем начали работу участники межведомственной группы, образованной для разработки программы развития региона. В нее вошли члены Госкомиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, депутаты парламента и представители международных организаций. Они побывали в нескольких населенных пунктах, включая непосредственно пострадавшие села, где встретились с населением.

- Чтобы охватить все села области, мы решили разделиться на четыре рабочие группы, - сообщил замруководителя администрации президента КР Женишбек Асанкулов, возглавивший делегацию из столицы. - На встречах с населением мы собираем предложения от граждан, которые затем обобщаются. Это очень важно, так как именно местные жители знают лучше всего о проблемах региона.

Кстати



Россия как стратегический партнер Киргизии готова оказать поддержку республике в восстановлении пострадавшего региона. "Перечень социальных объектов, которые необходимо построить в Баткенской области, уже направлен на рассмотрение соответствующим органам РФ", - утверждает посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Тем временем

Киргизия и Таджикистан подтвердили желание решить проблему спорных территорий на границе дипломатическим путем. С этим заявлением выступили по итогам встречи в Душанбе главы двух республик - Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Президенты подчеркнули, что конфликты на границе недопустимы и сторонам необходимо соблюдать международные обязательства и нормы права.

"Многолетняя подвешенность вопроса о делимитации и демаркации границы убеждает в необходимости скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения", - подчеркнул глава Таджикистана. "Обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения, - согласился с коллегой Садыр Жапаров. - Народы Киргизстана и Таджикистана издревле поддерживали добрососедские, дружественные связи".