Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата

Временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо в среду была вызвана в МИД РФ. Российской стороной выражен решительный протест в связи со сбором разведданых, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Он объявлен персоной нон грата и должен покинуть территорию РФ в течение 48 часов.

Москва считает циничной позицию Таллина в этой ситуации, подчеркнули в министерстве. При этом имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности консула.

"В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание М.Лятте "незаконно и провокационно", а выдвинутые против него обвинения "безосновательны", указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете", - говорится в комментарии МИД РФ.

Во вторник ФСБ сообщила о задержании консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте. По предварительным данным, эстонский дипломат получил от российского гражданина некие секретные материалы.