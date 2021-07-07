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07.07.2021 05:50
Рубрика: Экономика

Как изменятся бумажные деньги

Текст: Василий Кошкин
Российская газета - Неделя № 149(8500)
Центробанк намерен сохранить "преемственность" внешнего облика бумажных денег в России. Об этом в интервью "Известиям" заявил зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Здесь мы должны сохранить какой-то элемент преемственности. По крайней мере не сильно менять цветовую гамму. Если все привыкли, что банкнота номиналом 5000 рублей ближе к красному оттенку, наверное, мы это постараемся сохранить", - пояснил он, отметив, что пока художники еще не начали работу.

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По словам Алексеева, ЦБ также намерен усилить антисептическую защиту модифицированных банкнот. Сейчас купюры изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами: в бумагу добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. "Для банкноты номиналом 200 рублей разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами проводится в настоящее время. Модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов", - добавил зампред ЦБ.

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