Центробанк намерен сохранить "преемственность" внешнего облика бумажных денег в России. Об этом в интервью "Известиям" заявил зампред регулятора Михаил Алексеев.

"Здесь мы должны сохранить какой-то элемент преемственности. По крайней мере не сильно менять цветовую гамму. Если все привыкли, что банкнота номиналом 5000 рублей ближе к красному оттенку, наверное, мы это постараемся сохранить", - пояснил он, отметив, что пока художники еще не начали работу.

По словам Алексеева, ЦБ также намерен усилить антисептическую защиту модифицированных банкнот. Сейчас купюры изготавливаются на бумаге с биоцидными свойствами: в бумагу добавляется антимикробное вещество, которое препятствует росту патогенных микроорганизмов. "Для банкноты номиналом 200 рублей разработка технологии изготовления бумаги с антимикробными свойствами проводится в настоящее время. Модернизированные банкноты так же, как и банкноты, находящиеся сейчас в обращении, будут изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами. Мы усиливаем защиту наших банкнот от воздействия вредных микроорганизмов", - добавил зампред ЦБ.