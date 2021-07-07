Российское руководство ОДКБ прилетело на таджикско-афганскую границу

В Таджикистан из Москвы прибыла оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Основная цель поездки - это мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье.

"Планируются полевые выезды в южные районы Таджикистана и ряд рабочих встреч с руководством Министерства обороны Республики Таджикистан, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, других заинтересованных министерств и ведомств", - сообщил пресс-секретарь.