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07.07.2021 10:27
Рубрика: В мире

Российское руководство ОДКБ прилетело на таджикско-афганскую границу

Текст: Тимофей Борисов
Фото: ОДКБ Фото: ОДКБ
Фото: ОДКБ

В Таджикистан из Москвы прибыла оперативная группа, возглавляемая начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. Основная цель поездки - это мониторинг обстановки в таджикско-афганском приграничье.

"Планируются полевые выезды в южные районы Таджикистана и ряд рабочих встреч с руководством Министерства обороны Республики Таджикистан, Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, других заинтересованных министерств и ведомств", - сообщил пресс-секретарь.

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