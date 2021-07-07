Росстат назвал самые подорожавшие продукты на начало июля

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, рост цен на базовые продукты был минимальным, следует из данных Росстата.

Так, самым подорожавшим за неделю продуктом стала баранина (0,5%). А свинина и говядина подорожали только на 0,1%. Цены на мясо птицы и вовсе не изменились.

Гречка и рис прибавили в цене 0,2%. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, а также молоко пастеризованное, творог жирный подорожали на 0,1%. Цены на подсолнечное масло и сахар также выросли на 0,1%. Напомним, с 1 июня соглашения о заморозке цен на сахар не действуют, по подсолнечному маслу сохраняются до 1 октября 2021 года.

Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 1,1%. Упала в цене также плодоовощная продукция - в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы - на 6,3%, помидоры - на 5,1%, картофель - на 3,2%, лук репчатый - на 1,3%. Однако росли цены на морковь - на 5,4%, капусту белокочанную - на 3,6%, яблоки - на 0,1%. Самыми подорожавшими продуктами с начала года остаются морковь (почти в 2,5 раза) и картофель (почти в 2 раза).

Цены на колбасу полукопченую и варено-копченую, масло сливочное снизились на 0,2%, колбасу вареную, сметану и чай черный - на 0,1%.

В целом недельная инфляция составила 0,46%, с начала года - 4,53%.