Росстат: Недельная инфляция составила 0,46%

Согласно данным Росстата, инфляция в России с 29 июня по 5 июля ускорилась и составила 0,46%.

На прошлой неделе она находилась на уровне 0,23%. Разгон недельной инфляции произошел на фоне традиционного повышения цен на услуги ЖКХ с 1 июля. Как отмечали в ФАС, фактический размер индексации по стране составил около 3,3%.

В годовом выражении инфляция, по данным Росстата, составила 6,12%, потребительские цены выросли на 4,53%.

В Минэкономразвития говорили о наметившемся тренде на снижение инфляции, уже в августе ожидается дефляция. Позитивный прогноз дал и Евразийский банк развития - по его данным, к концу года инфляция в России замедлится и окажется на уровне около 5%.