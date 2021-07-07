Рубль начал тактическое отступление, чтобы взять реванш к 2022 году

Рубль открыл третий квартал снижением. Пока его ослабление носит ограниченный характер. Но сам факт такого поведения нацвалюты при ультрапозитивных для нее факторах рынка, наводит на мысль.

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", рассказал о причинах тактического отступления рубля и о результатах конца года:

- За первое полугодие нашей валюте ожидаемо удалось укрепиться к максимумам года - под 72 за доллар, хотя повышенная волатильность валютных пар сопровождала рубль на протяжение всего периода. Весенние расчеты траектории курса рубля реализовались в полной мере.

По сути, по итогам шести месяцев рубль впитал в себя накопленный ранее позитив от санкционной разрядки и благоприятной конъюнктуры товарных рынков. Видимо, пришло время коррекции.

Есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют, доллара и евро. А не на продолжение его оперативного укрепления в область справедливых значений (у 70 за доллар США и под 85 по валюте Еврозоны).

Во-первых, возросла вероятность охлаждения рынка commodities. И здесь не только технические факторы перегрева фьючерсных инструментов. Фундаментальной подоплекой коррекции контрактов на Brent способен стать: иранский ядерный фактор, постепенное наращение квот картеля ОПЕК+, сложная эпидемиологическая обстановка из-за мутаций вируса, наконец - монетарный драйвер глобальных центробанков.

Кстати, именно последний и может выступить поводырем охлаждения сентимента в рисковых активах, к коим относятся и финансовые инструменты российской экономики. Речь идет о сигналах сворачивания программ количественного стимулирования Федрезерва США (QE).

Если процесс выкупа ФРС долговых инструментов с рынка замедлится, это неминуемо приведет к росту доллара на мировой арене. А далее - и к падению товарных фьючерсов вместе с нацвалютами стран, ориентированных на сырьевой экспорт.

Интересным моментом курсообразования рисковых инструментов является даже не сам факт монетарно-фискальной паузы глобальных регуляторов, сколько ожидания неминуемого. Участники рынка, как правило, отыгрывают чаяния заранее, фиксируя позиции уже в точке их реализации.

Таким образом, по совокупности факторов курсообразования российского рубля не исключается дальнейшее ослабление нацвалюты. В качестве среднесрочной преграды росту пары USD/RUB рассматривается область 74,5 рубля, область предложения в евро - 89 рублей.

Высоковолатильная природа не исключает даже и скоротечных заскоков за уровни на волне отрицания риска участниками рынка. При этом долгосрочные оценки остаются. И к концу года не удивимся тестированию планки 70 рублей за доллар США.