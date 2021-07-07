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07.07.2021 19:00
Рубрика: Экономика

РЖД с 2022 года будут внедрять интервальное регулирование движения поездов

Текст: Евгений Гайва
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) начнет внедрять новые технологии интервального регулирования движения поездов с 2022 года. Это позволит существенно увеличить пропускную и провозную способность действующих железнодорожных линий за счет уменьшения интервалов попутного следования поездов, сообщили в компании.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Планы представил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозёров в ходе совещания в Главном центре управления Российскими железными дорогами. При интервальном регулировании движения поездов будет применяться инновационная отечественная система автоблокировки с подвижным блок-участком. Такая система уже действует на восточном полигоне на перегонах Слюдянка-1 - Большой Луг и Яблоновая - Лесная. Светофоры при использовании такой системы не нужны, машинист руководствуется расстоянием до впереди идущего состава.

Фото: Предоставлено АО "ФПК"
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Расстояние между составами регулируется посредством "виртуальной сцепки". На последнем вагоне впереди идущего состава размещено устройство, передающее сигнал составу, идущему следом. В результате поезда выдерживают безопасное расстояние.

Такая технология позволяет сокращать интервал попутного следования до двух раз - с 10 до 5 минут. За счёт этого на линии может одновременно идти больше поездов, потому пропускная способность дороги возрастает. При этом координация режимов ведения локомотивов происходит по защищенному цифровому радиоканалу.

После внедрения новых систем на участке Большой Луг - Слюдянка пропускная способность выросла на 20 пар поездов в сутки. В перспективе предполагается создание радиоблок-центра, который позволит из одного места управлять десятками поездов, отметили в компании. Максимального эффекта можно будет достичь благодаря синхронности движения поездов.

Через цифровой радиоканал на локомотив будет передаваться график движения поезда и ограничения скорости по пути. Вдоль железной дороги развернут ретрансляторы со специально выделенным диапазоном частот. В этом случае появится возможность сократить интервал между поездами до минимума.

"Мы получим эффект за счет того, что на действующей инфраструктуре сможем пропускать больше поездов. Соответственно, снизятся наши затраты на содержание, капитальное строительство. Но для этого также необходимо обеспечить высокое качество используемых элементов инфраструктуры, повысить надежность локомотивов", - приводят в РЖД слова Белозёрова.

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Дальнейшие этапы развертывания системы интервального регулирования с подвижными блок-участками определены исходя из приоритетов расширения пропускной способности.

В частности, в 2022-2023 годах планируется оборудовать необходимой инфраструктурой участки Находка-Восточная - Хабаровск-II - Белогорск, Слюдянка-I - Улан-Удэ и Иркутск - Большой Луг.

В 2023-2024 годах систему начнут внедрять на участках Улан-Удэ - Карымская - Чернышевск-Забайкальский и Могоча - Белогорск. В период с 2024 по 2025 год оборудуют участки Большой Луг - Иркутск - Тайшет - Мариинск и Чернышевск-Забайкальский - Могоча.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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