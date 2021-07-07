Новости

Голикова: Темпы вакцинации за неделю выросли в 1,8 раза 16:30
Путин встретится со школьниками и запустит движение по ЦКАД 16:09
Угрожавший Медногорску крупный степной пожар ликвидирован 16:07
Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 16:06
Литва намерена построить стену на границе с Беларусью из-за мигрантов 16:03
Эксперт назвал телефонное мошенничество национальным бедствием 16:01
Петербургский суд запретил мультсериал "Happy tree friends" 16:00
Начались серийные поставки в войска БМПТ "Терминатор-2" 15:56
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона 15:55
Представители театра: Вера Алентова не в реанимации 15:55
Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак 15:54
Мишустин выделил Управлению делами президента почти 1 млрд рублей 15:46
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения 15:43
Два российских гребца исключены из состава олимпийской команды на Игры-2020 в Токио 15:37
Китай запретил строить здания выше 500 метров 15:26
Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта" 15:18
На Среднем Урале оценили вероятность введения QR-кодов 15:14
Минсельхоз разъяснил виноделам порядок использования слова Champagne 15:10
В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию 15:01
Моргенштерн заплатит штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 15:00
Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак

Текст: Матвей Линник

Российская экономика из-за киберпреступлений к началу 2022 года может потерять около 6 трлн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Фото: iStock
В "Сбере" назвали способ победить телефонных мошенников за год

"Мы предполагаем, что потери экономики России могут сегодня достигнуть около 6 триллионов рублей к концу этого года - к началу 2022 года", - цитирует его РИА Новости.

Кузнецов предупредил, что кибератаки могут привести не только к экономическим, но и человеческим потерям. "Вирус-шифровальщик может обесточить больницу, в реанимациях которой находятся сто человек, и которые находятся под угрозой смерти. Можно задать вопрос - сколько будут стоить человеческие потери от таких кибератак?", - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал развитие киберпреступности одной из основных мировых угроз.

Происшествия Преступления Криминал Компании Финансы Сбербанк Хакерские атаки

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"