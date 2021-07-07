Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак

Российская экономика из-за киберпреступлений к началу 2022 года может потерять около 6 трлн рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы предполагаем, что потери экономики России могут сегодня достигнуть около 6 триллионов рублей к концу этого года - к началу 2022 года", - цитирует его РИА Новости.

Кузнецов предупредил, что кибератаки могут привести не только к экономическим, но и человеческим потерям. "Вирус-шифровальщик может обесточить больницу, в реанимациях которой находятся сто человек, и которые находятся под угрозой смерти. Можно задать вопрос - сколько будут стоить человеческие потери от таких кибератак?", - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин назвал развитие киберпреступности одной из основных мировых угроз.