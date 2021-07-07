Сергей Кортов: Ижиниринговый центр УрФУ - это передача компетенций

- Не оказание услуг, а передача компетенций в виде использованных наработок. Мы их передаем на предприятия, чтобы они могли самостоятельно рассчитывать конкретные изделия, - так сформулировал философию инжинирингового центра первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кортов.

Он стал одним из спикеров тематической секции "Роль инжиниринга в условиях трансформации цепочек поставок", которая состоялась на Иннопроме-2021. Представитель вуза отметил, что его часто критикуют за выбранную позицию. Говорят, что это только умножает число конкурентов.

- На зрелом рынке с этим можно согласиться, но на растущем формирование квалифицированного заказчика является не менее важной опцией, чем развитие собственных компетенций. Это должно идти в тандеме, - подчеркнул Кортов.

Сейчас портфель заказов инжинирингового центра УрФУ превышает 150 миллионов рублей, у него более 50 индустриальных партнеров. Один из последних проектов - создание силовых установок с использованием водородного топлива для рельсового транспорта. Этой деятельностью вуз будет заниматься в консорциуме с холдингом Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара), институтом высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Агентством по технологическому развитию и компанией "Адванс Инжиниринг". Соответствующее соглашение было заключено на Иннопроме вчера.

Также инжиниринговый центр УрФУ разрабатывает аналог предохранительного штифта для расцепной муфты редуктора по заказу "Газпром нефти" и моделирует первый в мире реактор с использованием атомного топлива внутри замкнутого цикла вместе с Росатомом. Среди не опережающих, а догоняющих мировые тренды - проекты из области ядерной медицины. УрФУ вместе Курчатовским центром запускает циклотронный центр ядерной медицины, крупнейший в России. По сути, это будет фабрика по производству радиофармпрепаратов.

По мнению экспертов, инжиниринговые центры - один из важных для России механизмов трансфера технологий. То, что разрабатывают ученые в лабораториях, быстрее доходит до промышленности тогда, когда представлено в виде конструкторской или технологической документации. По словам Сергея Кортова, спрос на обратный инжиниринг растет. Если еще 5-6 лет назад ни вуз, ни заказчики не были готовы взять на себя ответственность за результат, потому что не было уверенности в сроках коммерциализации и экономической эффективности полученной продукции или технологии, то сейчас удалось выстроить цепочку. Первый этап - конфигурация и всесторонний анализ материалов. Второй - цифровое моделирование, позволяющее уйти от большого количества образцов, и патентный поиск по мировым базам, чтобы не дублировать чужие изобретения. Наконец, третий элемент цепи - опытное производство на собственной базе, чтобы понять, где есть технологические проблемы, комплексно взглянуть на изделие.

- В университете мы за собственные средства развиваем опытное производство. Сегодня оно оснащено почти всеми технологическими возможностями, которые есть в мире, от лазерных технологий до традиционной металлообработки, - подчеркнул первый проректор УрФУ.

Более того, опыт прошлого, ковидного, года подтолкнул вуз к созданию платформы, которая позволяет удаленно обучать цифровому инжинирингу. Ее уже апробировали на нескольких партнерских предприятиях и теперь собираются вывести в массовое использование.

Напомним, что программа создания и развития инжиниринговых центров ИЦ на базе вузов и НИИ реализуется с 2013 года минпромторгом совместно с минобром РФ. За это время было создано 80 центров в 40 регионах. Их общая выручка превысила 30 миллиардов, из которых порядка 23 приходится на проекты с реальным сектором.

- Для меня все очевиднее, что государство должно делать акцент на формирование долгосрочного спроса на инжиниринг. Чтобы гиганты типа КАМАЗа могли выращивать комплектаторов на местах. Мы должны быть готовы к новым внешним вызовам и становиться технологически более независимыми, создавать добавленную стоимость внутри страны, - подвел итоги профильной секции Иннопрома заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.