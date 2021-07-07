Новости

Путин поручил быстрее газифицировать города из программы "Чистый воздух" 22:24
В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V" 22:20
Доминикана проверяет возможность побега на свою территорию убийц Моиза 22:13
В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс 22:08
Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам 22:07
Англия - Дания - онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020 22:00
Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных 21:48
Штамм "дельта" стал доминирующим в США 21:44
В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль 21:39
Чернышенко: Десятки тысяч школьников пройдут обучение в сфере ИИ 21:32
"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен из-за жары 21:27
Минобрнауки рекомендует вузам организовать вакцинацию иностранных студентов 21:12
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:50
Эксперты объяснили причины роста цен на ряд товаров в России 20:48
Карасев завершил работу на Евро-2020 20:39
ФАС проведет проверки по удорожанию стройматериалов 20:30
Супруга президента Гаити жива, но находится в критическом состоянии 20:29
"Роскосмос" предупредил об опасном сближении космического мусора с МКС 20:24
МИД: РФ и США в ближайшие недели могут обсудить стратегические вооружения 20:24
Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший 20:17
Вертолет ВВС Доминиканы упал на границе с Гаити 19:54
Росстат: Недельная инфляция составила 0,46% 19:52
ЕС пригрозил Венгрии санкциями за дискриминацию ЛГБТ 19:50
Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке 19:43
В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации 19:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 21:44
Рубрика: В мире

Штамм "дельта" стал доминирующим в США

Текст: Максим Макарычев

По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вариант "дельта" стал доминирующим штаммом COVID-19 в Соединенных Штатах. По оценкам агентства здравоохранения, за две недели, закончившиеся 3 июля, 51,7 процента случаев инфицирования были связаны с вариантом, который впервые был выявлен в Индии. Двумя неделями ранее, 19 июня, на этот вариант приходилось чуть более 30 процентов новых случаев, отмечает NBC News.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Врач рассказал об особенностях течения COVID при заражении штаммом "дельта"

Доля случаев, связанных с альфа-вариантом, который впервые был выявлен в Великобритании и до сих пор доминировал в Соединенных Штатах, упала до 28,7 процента, сообщает Reuters. Вариант "дельта", который становится доминирующим во многих странах мира и обнаружен уже в 98 государствах, передается легче, чем более ранние версии коронавируса, и может вызывать более тяжелые заболевания, особенно среди молодых людей. Официальные представители здравоохранения заявили, что в настоящее время он обнаружен в каждом штате США.

Во вторник президент США Джо Байден призвал американцев, которые еще не были вакцинированы от COVID-19, сделать прививки, чтобы защитить себя от широко распространяющегося, очень заразного индийского варианта. "Это должно заставить всех дважды подумать", - сказал Байден.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Минздрав утвердил порядок углубленной диспансеризации
Евразийский банк ожидает замедления инфляции в России до 5% к концу года
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
СМИ: Убийцы президента Гаити представились американскими агентами
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске