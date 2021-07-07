Штамм "дельта" стал доминирующим в США

По оценке Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вариант "дельта" стал доминирующим штаммом COVID-19 в Соединенных Штатах. По оценкам агентства здравоохранения, за две недели, закончившиеся 3 июля, 51,7 процента случаев инфицирования были связаны с вариантом, который впервые был выявлен в Индии. Двумя неделями ранее, 19 июня, на этот вариант приходилось чуть более 30 процентов новых случаев, отмечает NBC News.

Доля случаев, связанных с альфа-вариантом, который впервые был выявлен в Великобритании и до сих пор доминировал в Соединенных Штатах, упала до 28,7 процента, сообщает Reuters. Вариант "дельта", который становится доминирующим во многих странах мира и обнаружен уже в 98 государствах, передается легче, чем более ранние версии коронавируса, и может вызывать более тяжелые заболевания, особенно среди молодых людей. Официальные представители здравоохранения заявили, что в настоящее время он обнаружен в каждом штате США.

Во вторник президент США Джо Байден призвал американцев, которые еще не были вакцинированы от COVID-19, сделать прививки, чтобы защитить себя от широко распространяющегося, очень заразного индийского варианта. "Это должно заставить всех дважды подумать", - сказал Байден.