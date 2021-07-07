Совбез: Число хакерских атак на инфраструктуру РФ выросло в 3,5 раза

По его словам, отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак. "В том числе на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Так, за 2020-й год рост составил 3,5 раза", - заявил замсекретаря Совбеза.
Он добавил, что из-за стремительной цифровизации общее число компьютерных преступлений существенно выросло за последние 5 лет, и привел данные - рост с 65 тысяч до 510 тысяч преступлений ежегодно. "Статистика компьютерной преступности за прошлый год показывает, что ее существенную часть составляют кражи и мошенничество - 173 тысячи и 210 тысяч преступлений, соответственно", - уточнил Храмов, заметив, что такие преступления наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам страны.
"В частности, многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - сказал представитель Совбеза. Успешное же противодействие компьютерным атакам и преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, по словам Олега Храмова, требует "формирования контролируемой информационной среды, в которой действия злоумышленников можно было бы отслеживать с помощью соответствующих технических средств в интересах обеспечения неотвратимости их уголовно-процессуального наказания".
Замсекретаря Совбеза назвал решение этой задачи крайне важным, подчеркнув, что развивать цифровую экономику невозможно без доверия людей к применяемым технологиям и услугам. А это, в свою очередь, по его словам, напрямую зависит от безопасности и устойчивости национальной ИТ-инфраструктуры. Храмов уверен, что обеспечение ИТ-безопасности должно стать "неотъемлемой составляющей всех процессов, связанных с внедрением и использованием информационных технологий".
"Важно отойти от практики латания дыр, взамен нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях", - сказал Храмов.
По его словам, такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегический национальный приоритет.
Напомним, указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности накануне подписал президент России Владимир Путин. Предыдущая редакция Стратегии действовала с 31 декабря 2015 года.