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07.07.2021 11:33
Рубрика: Власть

Совбез: Число хакерских атак на инфраструктуру РФ выросло в 3,5 раза

Текст: Иван Петров
Число совершенных в течение 2020 года хакерских атак на критическую инфраструктуру России значительно выросло. Об этом в среду сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

По его словам, отмечается рост количества особо опасных компьютерных атак. "В том числе на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Так, за 2020-й год рост составил 3,5 раза", - заявил замсекретаря Совбеза.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Он добавил, что из-за стремительной цифровизации общее число компьютерных преступлений существенно выросло за последние 5 лет, и привел данные - рост с 65 тысяч до 510 тысяч преступлений ежегодно. "Статистика компьютерной преступности за прошлый год показывает, что ее существенную часть составляют кражи и мошенничество - 173 тысячи и 210 тысяч преступлений, соответственно", - уточнил Храмов, заметив, что такие преступления наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам страны.

"В частности, многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков", - сказал представитель Совбеза. Успешное же противодействие компьютерным атакам и преступлениям с использованием информационно-коммуникационных технологий, по словам Олега Храмова, требует "формирования контролируемой информационной среды, в которой действия злоумышленников можно было бы отслеживать с помощью соответствующих технических средств в интересах обеспечения неотвратимости их уголовно-процессуального наказания".

Замсекретаря Совбеза назвал решение этой задачи крайне важным, подчеркнув, что развивать цифровую экономику невозможно без доверия людей к применяемым технологиям и услугам. А это, в свою очередь, по его словам, напрямую зависит от безопасности и устойчивости национальной ИТ-инфраструктуры. Храмов уверен, что обеспечение ИТ-безопасности должно стать "неотъемлемой составляющей всех процессов, связанных с внедрением и использованием информационных технологий".

"Важно отойти от практики латания дыр, взамен нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях", - сказал Храмов.

По его словам, такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегический национальный приоритет.

Напомним, указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности накануне подписал президент России Владимир Путин. Предыдущая редакция Стратегии действовала с 31 декабря 2015 года.

Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности

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