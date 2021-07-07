Средний чек по оформленным билетам по России в июле составляет 3284 рубля в одну сторону. По сравнению с 2020 годом он вырос на 3%, сообщили аналитики "Туту.ру".
Но это в целом, а некоторые направления подешевели. В лидерах снижения цен как раз Новороссийск. Стоимость купленных билетов в этом году оказалась на 23% ниже показателей 2020 года. Сейчас в среднем поездка в одну сторону из Москвы обходится в 4,8 тысячи рублей, а год назад - 6,2 тысячи рублей.
Сам по себе Новороссийск - портовый и промышленный город, зато неподалеку есть курортные поселки на берегу моря. Это Широкая балка, Мысхако, Дюрсо. Помимо спокойного пляжного отдыха туристы могут посетить винодельческие хозяйства.
На втором месте по снижению стоимости - Ростов-на-Дону. В этом году поездка на поезде в этом направлении подешевела на 17% и сейчас в среднем стоит 3,7 тысячи рублей. Этот город хотя и не на берегу моря, но также располагает развитой курортной зоной у Дона.
На третьем месте - Адлер. Стоимость поездки из Москвы в среднем снизилась на 7% и сейчас обходится в 5,2 тысячи рублей.
К радости отпускников путешествия на поезде в Анапу по сравнению с прошлым годом подешевели на 6%. Билет из Москвы в среднем обойдется в 4,1 тысячи рублей.
А вот в Симферополь выгоднее ехать из Санкт-Петербурга. Такая поездка стала дешевле на 7% и сейчас стоит в среднем 5,3 тысячи рублей. Из Москвы дорога в столицу Республики Крым, напротив, подорожала на 21% и сейчас обходится в 7,6 тысячи рублей.
В числе наиболее подорожавших направлений Иваново, Саратов, Ярославль, Казань. Средний чек поездки по железной дороге вырос от 10 до 30%.
По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие компании "Российские железные дороги"), в период отпусков наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Чебоксар, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска. Люди едут в основном на Черное море.
Недостатка билетов не должно быть даже по самым популярным направлениям. На лето назначено 1,2 тысячи дополнительных поездов, в основном для перевозки пассажиров на курорты Краснодарского края. Это больше, чем было в 2019 году.
Цены на плацкарт и общие вагоны устанавливает Федеральная антимонопольная служба, но ФПК может повышать их в рамках графика сезонных изменений. Например, в праздничные дни тариф может повышаться на 5-10%. При этом пассажирам регулярно предоставляются скидки и специальные тарифы, указывают в ФПК.
Цены на билеты в купе, СВ, люкс, на скоростные поезда меняются в зависимости от спроса: чем он выше и меньше мест, тем выше цена на билеты. Поэтому заранее купить билеты можно по более низкой цене.
Если поезд отменен, пассажиру возвратят полную стоимость билета без удержания сборов и плат. В случае, когда поезд не отменен, при возврате билета взимается сбор в размере 2 рублей 20 копеек. Вернуть стоимость "невозвратных" билетов можно в серьезных случаях, например, внезапной болезни пассажира.