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07.07.2021 06:08
Рубрика: Экономика

Как подешевле уехать на Черное море

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 149(8500)
Помимо Сочи, Анапы и Симферополя в разгар лета вырос спрос на Новороссийск благодаря снизившейся стоимости поездки, следует из данных агрегаторов железнодорожных билетов. Подешевели и другие направления.
К радости туристов уехать на поезде к Черному морю в этом году можно чуть дешевле, чем в прошлом, если знать правильные направления. Фото: РИА Новости www.ria.ru К радости туристов уехать на поезде к Черному морю в этом году можно чуть дешевле, чем в прошлом, если знать правильные направления. Фото: РИА Новости www.ria.ru
К радости туристов уехать на поезде к Черному морю в этом году можно чуть дешевле, чем в прошлом, если знать правильные направления. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Средний чек по оформленным билетам по России в июле составляет 3284 рубля в одну сторону. По сравнению с 2020 годом он вырос на 3%, сообщили аналитики "Туту.ру".

Фото: Предоставлено АО "ФПК"
Туристические поезда заколесили по России

Но это в целом, а некоторые направления подешевели. В лидерах снижения цен как раз Новороссийск. Стоимость купленных билетов в этом году оказалась на 23% ниже показателей 2020 года. Сейчас в среднем поездка в одну сторону из Москвы обходится в 4,8 тысячи рублей, а год назад - 6,2 тысячи рублей.

Сам по себе Новороссийск - портовый и промышленный город, зато неподалеку есть курортные поселки на берегу моря. Это Широкая балка, Мысхако, Дюрсо. Помимо спокойного пляжного отдыха туристы могут посетить винодельческие хозяйства.

На втором месте по снижению стоимости - Ростов-на-Дону. В этом году поездка на поезде в этом направлении подешевела на 17% и сейчас в среднем стоит 3,7 тысячи рублей. Этот город хотя и не на берегу моря, но также располагает развитой курортной зоной у Дона.

На третьем месте - Адлер. Стоимость поездки из Москвы в среднем снизилась на 7% и сейчас обходится в 5,2 тысячи рублей.

К радости отпускников путешествия на поезде в Анапу по сравнению с прошлым годом подешевели на 6%. Билет из Москвы в среднем обойдется в 4,1 тысячи рублей.

А вот в Симферополь выгоднее ехать из Санкт-Петербурга. Такая поездка стала дешевле на 7% и сейчас стоит в среднем 5,3 тысячи рублей. Из Москвы дорога в столицу Республики Крым, напротив, подорожала на 21% и сейчас обходится в 7,6 тысячи рублей.

В числе наиболее подорожавших направлений Иваново, Саратов, Ярославль, Казань. Средний чек поездки по железной дороге вырос от 10 до 30%.

По данным Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие компании "Российские железные дороги"), в период отпусков наибольшим спросом у пассажиров пользуются поездки из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Мурманска, Чебоксар, Самары, Екатеринбурга, Томска, Челябинска. Люди едут в основном на Черное море.

Недостатка билетов не должно быть даже по самым популярным направлениям. На лето назначено 1,2 тысячи дополнительных поездов, в основном для перевозки пассажиров на курорты Краснодарского края. Это больше, чем было в 2019 году.

Почему цены на билеты то растут, то падают
Фото: Ирина Трофимова/РГ
Фото: Из Ярославля запустили ретропоезд по Золотому кольцу

Цены на плацкарт и общие вагоны устанавливает Федеральная антимонопольная служба, но ФПК может повышать их в рамках графика сезонных изменений. Например, в праздничные дни тариф может повышаться на 5-10%. При этом пассажирам регулярно предоставляются скидки и специальные тарифы, указывают в ФПК.

Цены на билеты в купе, СВ, люкс, на скоростные поезда меняются в зависимости от спроса: чем он выше и меньше мест, тем выше цена на билеты. Поэтому заранее купить билеты можно по более низкой цене.

Сдать билеты еще можно без штрафов

Если поезд отменен, пассажиру возвратят полную стоимость билета без удержания сборов и плат. В случае, когда поезд не отменен, при возврате билета взимается сбор в размере 2 рублей 20 копеек. Вернуть стоимость "невозвратных" билетов можно в серьезных случаях, например, внезапной болезни пассажира.

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