Суд оставил в силе приговор лжесвидетелю по делу Ефремова

Приговор Тевану Бадасяну, который лжесвидетельствовал на суде по делу актера Михаила Ефремова, утвержден Мосгорсудом, сообщили РИА Новости в инстанции. Таким образом, приговор Пресненского районного суда Москвы в отношении осужденного оставлен без изменения.

Апелляционная жалоба со стороны защиты осталась без удовлетворения. Пресненский суд ранее приговорил Бадасяна к году исправительных работ.

Ранее суд оставил в силе наказание, назначенное другому лжесвидетелю Александру Кобцу. Он был осужден на полтора года исправительных работ​​​. Заседание по жалобе третьего фигуранта, Андрея Гаева, продолжится 8 июля.