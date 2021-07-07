Новости

Голикова: Темпы вакцинации за неделю выросли в 1,8 раза 16:30
Путин встретится со школьниками и запустит движение по ЦКАД 16:09
Угрожавший Медногорску крупный степной пожар ликвидирован 16:07
Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата 16:06
Литва намерена построить стену на границе с Беларусью из-за мигрантов 16:03
Эксперт назвал телефонное мошенничество национальным бедствием 16:01
Петербургский суд запретил мультсериал "Happy tree friends" 16:00
Начались серийные поставки в войска БМПТ "Терминатор-2" 15:56
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона 15:55
Представители театра: Вера Алентова не в реанимации 15:55
Сбербанк оценил потери российской экономики от кибератак 15:54
Мишустин выделил Управлению делами президента почти 1 млрд рублей 15:46
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения 15:43
Два российских гребца исключены из состава олимпийской команды на Игры-2020 в Токио 15:37
Китай запретил строить здания выше 500 метров 15:26
Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта" 15:18
На Среднем Урале оценили вероятность введения QR-кодов 15:14
Минсельхоз разъяснил виноделам порядок использования слова Champagne 15:10
В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию 15:01
Моргенштерн заплатит штраф 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков 15:00
Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 15:43
Рубрика: В мире

Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения

Текст: Константин Волков
Фото: HECTOR RETAMAL / AFP Фото: HECTOR RETAMAL / AFP
Фото: HECTOR RETAMAL / AFP

Мартин Моиз, супруга убитого утром 7 июля в своей резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза, также скончалась в больнице от ран, полученных при нападении неизвестных. Об этом телеканал Telesur.

Авария в Гаити унесла более 20 жизней

После убийства президента Моиза исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф выпустил заявление, в котором сказано: "Примерно в час ночи, в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики. В результате глава государства был смертельно ранен, также ранения получила и первая леди".

Осуждая этот одиозный, бесчеловечный и варварский акт, Клод Жозеф и правительство призывают население к спокойствию. Ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити.

В настоящее время закрыт международный аэропорт в гаитянской столице Порт-о-Пренс, самолетам приходится возвращаться.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США собирают информацию о произошедшем, а президент Байден должен в ближайшее время получить доклад об этом.

Президент Колумбии Иван Дуке призвал Организацию американских государств (ОАГ) направить на Гаити миссию "для защиты демократического порядка".

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков рассказал о мерах в случае новых нарушений госграницы России
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске