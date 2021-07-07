Супруга президента Гаити умерла в больнице после нападения

Мартин Моиз, супруга убитого утром 7 июля в своей резиденции президента Гаити Жовенеля Моиза, также скончалась в больнице от ран, полученных при нападении неизвестных. Об этом телеканал Telesur.

После убийства президента Моиза исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф выпустил заявление, в котором сказано: "Примерно в час ночи, в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года, группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики. В результате глава государства был смертельно ранен, также ранения получила и первая леди".

Осуждая этот одиозный, бесчеловечный и варварский акт, Клод Жозеф и правительство призывают население к спокойствию. Ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити.

В настоящее время закрыт международный аэропорт в гаитянской столице Порт-о-Пренс, самолетам приходится возвращаться.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США собирают информацию о произошедшем, а президент Байден должен в ближайшее время получить доклад об этом.

Президент Колумбии Иван Дуке призвал Организацию американских государств (ОАГ) направить на Гаити миссию "для защиты демократического порядка".