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07.07.2021 19:27
Рубрика: В мире

Трамп подает иск против Facebook и Twitter

Текст: Константин Волков

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что подает иск против ИТ-гигантов и их основателей. В числе ответчиков - Facebook, Twitter, Google и их владельцы. Об этом Трамп сообщил в своем выступлении в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси.

Фото: Скриншот с экрана
Дональд Трамп запустил собственную социальную сеть

По его словам, коллективный иск против вышеуказанных компаний, а также их генеральных директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси будет подан с помощью организации America First Policy Institute.

"Мы просим окружной суд США по Южному округу Флориды немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа, а они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам", - заявил Трамп.

После штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января Трамп был окончательно "забанен" в Facebook, Twitter и Instagram.

В мире США Дональд Трамп

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