Новости

Оползень на юге Мексики унес жизни троих детей 04:08
В японском городе Мацуэ объявили эвакуацию жителей 03:49
Эндокринолог предупредил о негативном влиянии жары на больных диабетом 03:43
Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации 03:20
Вильфанд о погоде в Москве: Жарко будет даже ночью 03:20
Байден: К концу недели вакцинируются 160 миллионов американцев 03:16
Хакеры не получили доступа к данным комитета Республиканской партии США 02:40
До 36 выросло число погибших при обрушении дома во Флориде 02:27
Более 400 человек заразились коронавирусом после вакцинации в Швейцарии 02:10
Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча Италия - Испания 01:45
На Камчатке возобновили поиски на месте крушения Ан-26 01:45
Вильфанд предупредил жителей ЦФО об "опасном солнце" 01:39
Контейнеровоз Ever Given сможет покинуть Суэцкий канал 00:43
Во Франции тесты на COVID-19 для иностранных туристов станут платными 00:35
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием 00:05
Эксперты назвали 7 самых здоровых продуктов во время пандемии 06.07.2021
Роспотребнадзор: Россияне стали уделять больше внимания здоровью 06.07.2021
Подростки, получившие первый компонент "Спутник V", чувствуют себя хорошо 06.07.2021
Под Костромой погиб генетик Олег Балановский 06.07.2021
В Вооруженных силах свыше 5 тысяч человек прошли ревакцинацию 06.07.2021
ВОЗ: Пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии 06.07.2021
Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья почти на треть 06.07.2021
Банк Англии обязал сотрудников приходить на работу раз в неделю 06.07.2021
Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России 06.07.2021
Заболевшая COVID-19 Москалькова поблагодарила всех за поддержку 06.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция: "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 03:20
Рубрика: В мире

Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации

Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell
Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell

Третья волна пандемии COVID-19, которая растет в Мексике, не сопровождается значительным увеличением смертности благодаря вакцинации. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения по вопросам профилактики и укрепления здоровья Уго Лопе-Гатель.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В Мексике произвели тестовую партию вакцины "Спутник V"

"В этом и заключается эффект вакцинации - даже в случае заражения SARS-CoV-2 вероятность госпитализации или летального исхода существенно снижается, что подтверждается эпидемиологическими данными", - цитирует чиновника РИА Новости.

По информации ведомства, в Мексике привиты хотя бы одной дозой 37% взрослого населения, или 33 миллиона человек, полностью привиты 19,93 миллиона. Программа иммунизации с этой недели расширена на людей старше 30 лет, в среднем еженедельно в стране прививают 700 тысяч человек.

Первые прививки от коронавируса в Мексике сделали в коне декабря прошлого года. Вакцинацию тогда начали с медиков. Число заболевших COVID-19 в стране превысило два миллиона человек (2,54 миллиона), не справились с болезнью 233 689 пациентов.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
В Петербурге при получении секретных документов задержан консул Эстонии
В Москве ввели вакцину "Спутник V" первым подросткам
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Видео: Какие новинки показали на выставке MILEX-2021 в Минске