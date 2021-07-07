Третья волна COVID-19 в Мексике не принесла роста смертности из-за вакцинации

Третья волна пандемии COVID-19, которая растет в Мексике, не сопровождается значительным увеличением смертности благодаря вакцинации. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения по вопросам профилактики и укрепления здоровья Уго Лопе-Гатель.

"В этом и заключается эффект вакцинации - даже в случае заражения SARS-CoV-2 вероятность госпитализации или летального исхода существенно снижается, что подтверждается эпидемиологическими данными", - цитирует чиновника РИА Новости.

По информации ведомства, в Мексике привиты хотя бы одной дозой 37% взрослого населения, или 33 миллиона человек, полностью привиты 19,93 миллиона. Программа иммунизации с этой недели расширена на людей старше 30 лет, в среднем еженедельно в стране прививают 700 тысяч человек.

Первые прививки от коронавируса в Мексике сделали в коне декабря прошлого года. Вакцинацию тогда начали с медиков. Число заболевших COVID-19 в стране превысило два миллиона человек (2,54 миллиона), не справились с болезнью 233 689 пациентов.