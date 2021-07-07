Минцифры планирует активно внедрять голосовых помощников для использования простых функций на портале Госуслуги. Одним из таких проектов станет цифровой помощник портала госуслуг робот Макс, к которому недавно в пилотном режиме присоединились голосовые помощники Сбера.

"Стратегически робот Макс разрабатывается как универсальная технология, которая возьмет на себя рутинные операции, высвобождая ресурс госслужащих. Минцифры вместе с рядом пилотных ведомств планирует к 2022 году начать активную экспансию этой технологии", - рассказал замглавы минцифры Дмитрий Огуряев.

По его словам, команда сайта Госуслуги готова к любым интеграциям и с другими массовыми голосовыми ассистентами. "Мы придерживаемся принципа мультиканальности, согласно которому у пользователя должна появиться возможность использовать робота Макса на удобных для данного пользователя устройствах. При этом наш ИТ-ресурс не бесконечен, и мы в приоритетном порядке будем интегрироваться с теми игроками, которые решат гибко подстроиться под наши API и ограничения", - сообщил Огуряев "Российской газете".

Стратегически робот задуман и спроектирован как универсальный государственный консультант, который будет поступательно наращивать свои способности в самых разных отраслях и в итоге будет способным ответить на любой вопрос гражданина к государству, добавил замминистра.

На первом этапе с помощью робота можно получить справочную информацию об оформлении российского и заграничного паспорта, регистрации и расторжении брака. Робот поможет выбрать нужный тип услуги и перенаправит на сайт Госуслуги для введения персональных данных. Также пользователи устройств и мобильных приложений с голосовыми ассистентами Сбера смогут быстро находить QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Для этого нужно сказать: "Покажи QR-код", после чего откроется нужный раздел на сайте Госуслуги, где можно будет увидеть свой QR-код о прохождении вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста.

"Яндекс" и Mail.ru Group отказались комментировать возможную интеграцию с сайтом Госуслуги в голосовых ассистентах Алиса и Маруся соответственно.

Версия портала Госуслуги с цифровым помощником - роботом Максом - была запущена в марте этого года. Макс выполняет поиск на портале и общается в форме чат-бота. В настоящее время голосовая версия цифрового помощника проходит стадию тестирования и будет доступна до конца 2021 года на различных устройствах.