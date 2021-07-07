Научные сотрудники Калифорнийского университета выявили связь между загрязнением воздуха из-за транспорта и повышенным риском развития деменции, в том числе смертельно опасной болезни Альцгеймера. Во время исследования ученые изучали разные виды крыс, в том числе и специальных крыс, которые имели гены, способствующие развитию болезни Альцгеймера, а также гены, аналогичные человеческой ДНК. Выяснилось, что загрязнение воздуха, которое было связано с дорожным движением, усиливало биомаркеры болезни Альцгеймера у всех животных. Ученые считают, что плохое качество воздуха в действительности способно влиять на развитие деменции в пожилом возрасте. Таким образом, отмечают они, можно объяснить, почему число случаев болезни Альцгеймера увеличивается во всем мире.

В принципе связь болезни и загрязнения воздуха уже известен науке. В последнее время ученые нескольких стран обратили внимание на неожиданный факт. Обычно признаки болезни Альцгеймера выявляются у людей в солидном возрасте. Но исследование показало, что они появились в мозге молодых жителей (30-40 лет) Мехико. Более того, ранние формы повреждения обнаружили даже у детей младшего возраста. Ученые уверены, что главная причина - загрязнение воздуха в городе, который считается одним из самых неблагополучных.

А затем схожие результаты дали исследования в "грязных" городах Великобритании, США, Швеции и других странах. Так за период с 2005 по 2013 год изучали около 130 тысяч жителей Лондона в возрасте от 50 до 79 лет. Оказалось, что риск возникновений Альцгеймера был намного повышен в тех районах, где в воздухе высокая концентрация загрязнения. Причем оно повышает вероятность заболевания даже у тех людей, у кого нет генетической склонности к заболеванию. А канадские специалисты, изучив 6 миллионов людей, обнаружили, что риск деменции у живущих в 50 метрах от крупной дороги, на 12-15 процентов выше, чем у живущих на расстоянии более 200 метров от нее.

Риск деменции у тех, кто живет в 50 метрах от крупной дороги, на 12-15 процентов выше, чем у живущих на расстоянии более 200 метров от нее

Но пока у ученых нет ответа, как загрязнение вызывает болезнь Альцгеймера. Исследования затруднено, ведь никто не будет просить людей подвергать себя многие годы воздействию загрязненным воздухом, чтобы исключить другие факторы. И здесь помогут работы на животных, которые проводят на крысах ученые из Калифорнии.

Между тем

Анализ показал: примерно 15% жертв COVID-19 связаны с загрязнением воздуха. И это в особенности актуально для Восточной Азии и Европы. В отчете специалистов говорится: "Когда люди вдыхают загрязненный воздух, мельчайшие частицы из него проникают через легкие в кровеносные сосуды, вызывая воспаления и клеточный стресс. В результате повреждается внутренняя выстилка артерий, они сужаются и теряют эластичность. Нечто похожее происходит и тогда, когда коронавирус тем же путем проникает в организм".

Выводы делались на основании данных о загрязненности воздуха крупных городов и статистики смертности от COVID-19. К примеру, в Чехии с загрязнением воздуха было связано около 29% смертей от COVID-19, в Китае, Германии, Швейцарии и Бельгии - 20-25%. В городах Восточной и Южной Азии показатель доходил до 35-40%. А вот меньше всего пострадали жители Новой Зеландии, Австралии и Израиля (1%, 3% и 6% соответственно). Для России показатель составлял 10-20% в зависимости от уровня промышленного развития региона.