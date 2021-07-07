В восьми российских городах зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

"Неприемлемый канцерогенный риск зафиксирован в городах Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Медногорск, Красноярск, Чита, Омск, Липецк. В ПДД появится ограничение на въезд по экологическому классу При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные - по данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых", - говорится в документе.