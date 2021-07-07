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07.07.2021 06:50
Рубрика: В мире

В Амстердаме тяжело ранен известный криминальный журналист

Текст: Максим Макарычев
Фото: Bas Czerwinski / ANP / AFP Фото: Bas Czerwinski / ANP / AFP
Фото: Bas Czerwinski / ANP / AFP

Известный голландский криминальный журналист был серьезно ранен в результате покушения на одной из улиц Амстердама. Полиция сообщила, что Питер де Фрис был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того, как в него выстрелили. Инцидент произошел во вторник вечером в центре города. Национальная голландская телекомпания NOS сообщила, что на него напали через несколько минут после выступления в телевизионном шоу.

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Пять выстрелов были произведены с близкого расстояния, а де Фрис был ранен в голову. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что журналист "борется за свою жизнь", и осудила инцидент как "жестокое и бессердечное нападение". По данным полиции, три человека были задержаны по горячим следам в связи со стрельбой. Двое подозреваемых были арестованы в автомобиле на автостраде А4 в Лейдсендаме, а третий - в Амстердаме, и предположительно, среди них был стрелок.

Питер де Фрис стал известен, рассказывая о преступлениях, жертвами которых он стал. В прошлом году одно время репортеру была предоставлена охрана после того, как ему угрожали в связи с его участием в уголовных делах в качестве журналиста, расследующего преступления, и в суде.

Покушение на журналиста ошеломило не только голландское общество, но особенно представителей журналистики и уголовного правосудия, в которых он играл столь важную роль. Мэр Амсетрдама охарактеризовала де Вриса как национального героя, "храброго, ищущего справедливости, свободного духа, помогающего людям в беде, родителей убитых детей". Умберто Тан, известный голландский телеведущий, назвал де Фриса журналистом с огромным сердцем. Он был полностью поглощен своей работой, и его участие в многочисленных громких делах привело к неоднократным призывам, исходящим от боссов преступного мира к его "ликвидации", сообщает ВВС.

Питер де Фрис - постоянный участник голландских телевизионных шоу. На прошлой неделе он запустил краудфандинговую кампанию, чтобы попытаться собрать миллион евро для раскрытия одного резонансного дела, связанного с гибелью девушки и ее родителей.

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