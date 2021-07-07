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07.07.2021 22:20
Рубрика: Общество

В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V"

Текст: Константин Волков

Минздрав Аргентины обнародовал отчет о побочных эффектах после вакцинации российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Оказалось, что на 100 000 введенных доз приходится менее трех случаев госпитализации. Это при том, что российским препаратом было привито порядка 7 миллионов человек из 12,8 миллиона вакцинированных. Согласно докладу, на легкие побочные эффекты пожаловались 0,5 процента привитых. Все побочные эффекты, на которые жалуются вакцинированные, описаны в инструкции к препарату.

Также на побочные эффекты от "Спутник V" в Аргентине чаще жалуются женщины. Причина здесь в том, что медработников там вакцинировали в первую очередь, а среди них большая часть - женщины.

Что касается тромбозов, то всего в стране зафиксировано два случая, и не подтверждено, что они связаны с препаратом, поскольку после второго выявленного случая тромбоза было сделано еще 6 миллионов прививок, и они не дали таких последствий.

Общество Здоровье В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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