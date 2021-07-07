В Аргентине легкие побочные эффекты отмечены у 0,5% привитых "Спутником V"

Минздрав Аргентины обнародовал отчет о побочных эффектах после вакцинации российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Оказалось, что на 100 000 введенных доз приходится менее трех случаев госпитализации. Это при том, что российским препаратом было привито порядка 7 миллионов человек из 12,8 миллиона вакцинированных. Согласно докладу, на легкие побочные эффекты пожаловались 0,5 процента привитых. Все побочные эффекты, на которые жалуются вакцинированные, описаны в инструкции к препарату.

Также на побочные эффекты от "Спутник V" в Аргентине чаще жалуются женщины. Причина здесь в том, что медработников там вакцинировали в первую очередь, а среди них большая часть - женщины.

Что касается тромбозов, то всего в стране зафиксировано два случая, и не подтверждено, что они связаны с препаратом, поскольку после второго выявленного случая тромбоза было сделано еще 6 миллионов прививок, и они не дали таких последствий.