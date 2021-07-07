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07.07.2021 23:59
Рубрика: В мире

В Дубае локализовали крупный пожар на судне в порту

Пожар, который начался на судне в порту Дубая после взрыва, локализован. Об этом сообщает пресс-служба правительства эмирата. Уже известно, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

На химзаводе в Таиланде прогремел взрыв

"Расчеты службы гражданской обороны взяли под контроль пожар на судне, где возник пожар в порту Джебель-Али, в результате инцидента нет погибших или раненых", - приводит информацию РИА Новости.

Очевидно, последствия пожара могли быть значительно хуже. По данным телеканала Al Jazeera, взрыв произошел на одном из торговых судов, пришвартованных неподалеку от складов с горючим. Собственно, поэтому первоначально считалось, что взорвалось одно из нефтехранилищ.

В мире Ближний Восток ОАЭ

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