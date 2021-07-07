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07.07.2021 12:38
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на обещание новых провокаций у берегов Крыма

Текст: Татьяна Замахина

На любые попытки нарушить морские границы РФ вблизи Крыма последует адекватный ответ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя обещание британских властей на эту тему.

В Госдуме оценили выпуск украинского телеканала с российским Крымом

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины". Так он прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). В ответ российская сторона выполнила предупредительную стрельбу.

Пограничники РФ и впредь продолжат отвечать адекватно и жестко, уверен Слуцкий.

"Игры с незаконным пересечением границы для показательного проявления неуважения к выбору крымчан будут пресекаться на корню", - подчеркнул политик.

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