В ходе эксперимента его участники перешли с 40-часовой на 35-36-часовую рабочую неделю, причем сокращение рабочего времени не сопровождалось уменьшением заработной платы. Надо отметить, что речь идет не о четырехдневной рабочей неделе, а именно о сокращении часов присутствия на рабочем месте, причем каждая организация сама выбирала, как именно это сделать.
Например, прокуратуры в Исландии предпочли сокращать на один час рабочий день с понедельника по четверг и на четыре часа - в пятницу. Для того чтобы не допустить снижения продуктивности, пришлось сократить время совещаний, перепланировать рабочие смены и убрать необязательные задачи. Предпосылкой для реорганизации рабочей недели стало исследование, согласно которому каждый четвертый работающий исландец не может найти в себе силы на домашние дела, вернувшись с работы. Эксперименты по сокращению рабочей недели идут сейчас и в других странах, среди которых Испания, Новая Зеландия, Япония.