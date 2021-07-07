Переход на сокращенную рабочую неделю не ведет к потере производительности труда и делает сотрудников более счастливыми. К такому выводу пришли в Исландии по итогам начатого в 2015 году эксперимента по уменьшению рабочего времени. Эксперимент, в котором приняли участие 2500 работников, примерно процент работающего населения Исландии, проходил в самых различных организациях - от офисов и детских садов до социальных и медучреждений.

В ходе эксперимента его участники перешли с 40-часовой на 35-36-часовую рабочую неделю, причем сокращение рабочего времени не сопровождалось уменьшением заработной платы. Надо отметить, что речь идет не о четырехдневной рабочей неделе, а именно о сокращении часов присутствия на рабочем месте, причем каждая организация сама выбирала, как именно это сделать.

Например, прокуратуры в Исландии предпочли сокращать на один час рабочий день с понедельника по четверг и на четыре часа - в пятницу. Для того чтобы не допустить снижения продуктивности, пришлось сократить время совещаний, перепланировать рабочие смены и убрать необязательные задачи. Предпосылкой для реорганизации рабочей недели стало исследование, согласно которому каждый четвертый работающий исландец не может найти в себе силы на домашние дела, вернувшись с работы. Эксперименты по сокращению рабочей недели идут сейчас и в других странах, среди которых Испания, Новая Зеландия, Япония.