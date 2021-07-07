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07.07.2021 12:31
Рубрика: В мире

В Испании сексуальные отношения без явного согласия станут преступлением

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кабмин Испании одобрил проект закона, согласно которому любые отношения сексуального характера, не подтвержденные явным согласием, теперь будут считаться преступлением.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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По словам официального представителя правительства пиренейского королевства, министра финансов Марии Хесус Монтеро, "закон ставит во главу угла согласие женщины как главный аспект оценки преступлений против сексуальной свободы". Как подчеркнула Монтеро, "молчание или пассивность не означают согласия, недемонстрация несогласия не может быть оправданием, чтобы действовать против воли жертвы".

Как отметила со своей стороны министр по вопросам равноправия Ирене Монтеро, новый законопроект "освобождает от необходимости доказывать, что вы сопротивлялись, что имело место насилие или что вы чувствовали себя запуганными". "Любые сексуальные отношения без согласия - это нападение", - заявила политик, активно продвигающая идеи феминизма.

Согласно инициативе, предложенной минюстом и министерством по вопросам равенства, в уголовный кодекс теперь будут включены не только изнасилования, но и домогательства, эксгибиционизм, приставания на улице, принудительные браки и другие действия сексуального характера. Преступления, не повлекшие серьезных последствий, будут наказываться штрафами, домашним арестом или общественными работами. За особо тяжкие правонарушения можно получить до 15 лет лишения свободы.

Законопроект также предусматривает выплату жертвам насилия компенсации за физический и психологический ущерб, потерю возможности получения образования или работы. Выплачивать ее заставят виновного в преступлении. Пострадавшим женщинам и детям обещают оказывать больше помощи как психологического, так и юридического или социального плана.

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