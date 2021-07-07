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07.07.2021 14:15
Рубрика: В мире

В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости

Текст: Юрий Когалов

Женералитат создал специальный фонд для помощи в оплате штрафов, которые Счетная палата Испании выписала ряду бывших высокопоставленных региональных чиновников за пропаганду за границей идеи независимости Каталонии. На эти цели предполагается выделить 10 миллионов евро, хотя общая сумма штрафов почти в два раза меньше. Счетная палата требует уплатить 5,4 миллиона евро, именно в такую сумму оценили расходы, совершенные из бюджетных средств на продвижение за рубежом в 2011-2017 годах идеи отделения региона от Испании. Иначе 34 бывшим чиновникам и госслужащим грозят различные санкции.

Фото: iStock
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С помощью такого хитрого маневра с созданием фонда правительство Каталонии пытается обезопасить себя от санкций, которые могли бы быть направлены против самого Женералитата. Счетная палата предупредила главу региона Пере Арагонеса о недопустимости вмешательства в вопрос со штрафами властей автономии. А поскольку деньги пойдут не напрямую, а через фонд, Женералитат формально оказывается не при чем.

Откуда будут взяты средства для фонда, пока не раскрывается. Для управления им будет создан специальный орган.

С учетом размеров фонда с его помощью можно будет закрыть также вопрос о штрафах за проведение в 2014 году опроса о суверенитете Каталонии (тогда в последний момент отказались от использования слова "референдум"). Еще в 2019 году Счетная палата выставила счет экс-главе Женералитата Артуру Масу и его сподвижникам счет в размере почти 5 миллионов евро, они пытались обжаловать это решение, однако на прошлой неделе Верховный суд отклонил их обращение.

Народная партия ухищрения Женералитата расценила как очередную растрату госсредств и потребовала от премьер-министра Испании Педро Санчеса не допустить таких "мошеннических действий".

В мире Европа Испания

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