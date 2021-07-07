В Киеве националисты напали на митинг сторонников Лукашенко

В Киеве украинские националисты напали на митинг сторонников белорусского президента Александра Лукашенко, который проходил в среду у здания посольства республики и был приурочен ко Дню независимости Беларуси.

В частности, радикалы атаковали пожилых людей, собравшихся на митинг с белорусскими флагами в руках. Злоумышленники обрызгали их неизвестным веществом из баллончиков. На видеосъемке, сделанной во время нападения, запечатлено, как один из пенсионеров кричит и хватается за глаза после того, как ему в лицо попала струя из баллончика. Украинские правоохранители задержали одного из нападавших.

Ранее участники митинга записали обращение в поддержку Лукашенко к белорусам, живущим за пределами республики.

Это лишь одна из довольно частых акций украинских националистов, применяющих силу в отношении тех, чьи взгляды они не разделяют.