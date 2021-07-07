В МИД РФ объявили о высылке из страны эстонского консула за шпионаж

В частности, там сказано, что 7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. "Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью Лятте по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом".

Между тем власти Эстонии заявили, что задержание консула "незаконно и провокационно", а выдвинутые против него обвинения "безосновательны".

В МИД РФ, подчеркнула Захарова, "считают позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".