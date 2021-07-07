В МИД РФ объявили о высылке из страны эстонского консула за шпионаж

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о высылке из страны в течение 48 часов консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте, который ранее был задержан. Он объявлен персоной нон грата. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В частности, там сказано, что 7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. "Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью Лятте по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом".
Между тем власти Эстонии заявили, что задержание консула "незаконно и провокационно", а выдвинутые против него обвинения "безосновательны".
В МИД РФ, подчеркнула Захарова, "считают позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера".