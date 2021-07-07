В Минске покажут "Бесов" московского Театра на Малой Бронной

6 июля в кинотеатрах Минска зрители могут посмотреть радикальное переосмысление классики от режиссера Джейми Ллойда в героической комедии театра Гарольда Пинтера "Сирано де Бержерак". На следующий день минчанам предложат "Трилогию братьев Леман". Спектакль, посвященный расцвету и краху финансового гиганта "Леман Бразерс".

14 июля на экранах Минска покажут спектакль "Буря" по самой фантастической пьесе Шекспира. Тем же вечером зрители смогут посмотреть печальную комедию Чехова "Дядя Ваня", поставленную театром Гарольда Пинтера, с мастером перевоплощений Тоби Джонсом в роли Войницкого Ивана Петровича.

Затем зрителям предложат черно-белую запись "Ромео и Джульетты" в постановке Кеннета Брана. На роли трагических любовников Брана позвал звезд своей "Золушки": Ричарда Мэддена и Лили Джеймс.

Также в июле можно будет увидеть спектакль-сенсацию Иво ван Хове, поставленный в театре Янг Вик. Звездный актерский состав под предводительством Марка Стронга блистает в смелой постановке пьесы Артура Миллера "Вид с моста".

27 июля на экранах Минска - "Бесы Достоевского". Спектакль Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова - это не версия романа "Бесы", а скорее режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Текст классика становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии. "Бесы" - это и детектив, и мелодрама, - рассказывает Константин Богомолов. - "Бесы" - это реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век".

Заключительная июльская постановка - "Загадочное ночное убийство собаки" - пожалуй, самый совершенный образец театрального проникновения во внутренний мир человека с расстройством аутического спектра.

Показы в рамках проекта TheatreHD организует Центр "АРТ Корпорейшн"- организатор Минского международного кинофестиваля "Лiстапад".