В Минздраве разъяснили правила повторной вакцинации

О правилах повторной вакцинации рассказала в среду, 7 июля, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина. Чтобы привиться еще раз, можно использовать любую из четырех российских вакцин.

"При использовании вакцин "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" повторная вакцинация проводится двумя компонентами вакцин с соответствующим интервалом - три недели для "Спутника V", две-три недели для "ЭпиВакКороны" и две недели для "КовиВака" - сообщила Драпкина.

Пациент считается повторно вакцинированным после введения второго компонента, тогда же ему становится доступен электронный сертификат вакцинации и QR-код, уточняется в распространенном сегодня сообщении Минздрава России.

"При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента", - отметила главный специалист.