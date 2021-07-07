В НАТО ответили на слова Зеленского о вступлении Украины в альянс

Как заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому специальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, реформы не гарантируют, что страна вступит в альянс.

По словам Аппатурая, не существует четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство в НАТО, "потому что это политические решения, а не чисто технические критерии".

По словам спецпредставителя, не только Украина должна быть готова стать членом НАТО, но и альянс должен принять решение о расширении.

Вступление в НАТО стало одной из важных задач внешней политики Киева с 2016 года, после того, как Украина в 2014 году отказалась от внеблокового статуса. При этом многие специалисты полагают, что в ближайшие двадцать лет Украина не сможет вступить в Альянс.