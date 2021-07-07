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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за всплеска преступлений с оружием

Текст: Максим Макарычев

Губернатор Нью-Йорка, республиканец Эндрю Куомо объявил "чрезвычайное положение в штате" в связи с применением огнестрельного оружия. Любопытно, что это объявление было сделано на фоне роста насилия по всему штату, и всего через несколько часов после того, как мэр Нью-Йорка, демократ Билл де Блазио заявил, что данные полиции Нью-Йорка показывают: количество убийств и расстрелов в городе Большого яблока уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

"Мы перешли от COVID к эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, а также страха и смерти, которые с этим связаны, - сказал Куомо на пресс-конференции во вторник. - Это национальная проблема, я понимаю. Но кто-то должен выступить, и кто-то должен ее решить". Согласно официальным данным, в штате Нью-Йорк в прошлом году количество перестрелок в крупных городах увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2019 годом. По словам Куомо, в ходе перестрелок в Нью-Йорке в День независимости 4 июля погибло больше людей, чем от COVID: 51 летальный исход от стрельбы по сравнению с 13 случаями смерти от COVID. Проблема наиболее остро стоит в Нью-Йорке, а также в северных и пригородных районах. Рочестер идет в ногу с исторически смертоносным годом: в нем уже совершено 38 убийств, больше всего убийств - 70 было в 1993 году, уточняет портал democratandchronicle.com.

В США 150 человек стали жертвами перестрелок за длинные праздничные выходные

По данным национального сайта данных AH Datalytics, в масштабах страны количество убийств в крупных городах США выросло на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит по мере того, как число других преступлений, например, изнасилований, грабежей и воровства, сокращается и, как показывают отчеты полиции, в прошлом году общие показатели по этим преступлениям по штату были самыми низкими с 2015 года. По словам Куомо, цель программы - сосредоточить внимание на "горячих точках", где происходят перестрелки, а также разработать новые программы профессионального обучения, чтобы помочь общинам выбраться из бедности. По словам губернатора, штат Нью-Йорк инвестирует 57 миллионов долларов в программы по созданию рабочих мест. Куомо сказал, что будет активизировать усилия полиции штата по борьбе с незаконным ввозом оружия в Нью-Йорк в координации с соседними штатами, заявив, что он подпишет закон, который упростит преследование нелегальных производителей оружия.

Инициатива Куомо, которая предусматривает выделение 139 миллионов долларов государственной помощи на различные цели, в том числе помощь полиции, прозвучала на фоне всплеска насилия с применением огнестрельного оружия по всей стране. Так, в самом криминальном городе США - Чикаго в минувшие выходные в ходе криминальных разборок было убито и ранено 150 человек. Президент Джо Байден призвал к принятию национальной политики предупреждения преступности, чтобы сократить количество перестрелок.

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