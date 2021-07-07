В Полесье успешно стартовал уникальный проект, уже полюбившийся россиянам

На Брестчине решили "распахнуть окна пошире", чтобы гости из России смогли лучше узнать природу и культуру здешних мест, неповторимого и загадочного Полесского края. В начале этого года был разработан пилотный проект "Туристический регион Припятское Полесье", который охватывает Лунинецкий, Столинский, Пинский, Ивановский и Дрогичинский районы.

Все больше россиян приезжают в Полесье, чтобы насладиться водной прогулкой по самой рыбной реке Беларуси. Белта

- Припятское Полесье дошло до наших дней в состоянии, близком к естественному, - с гордостью говорит Денис Никитюк, заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома.

Пойма реки Припять вплоть до 1970-х годов была одной из самых труднодоступных территорий в Беларуси. Тут сохранились в первозданном виде заболоченные ландшафты с богатейшей флорой и фауной. Не случайно этот регион еще называют европейской Амазонией. Сегодня здесь расположен ряд охраняемых территорий, в том числе заказники республиканского значения, что благоприятно сказывается на экологии региона.

Все это было учтено при разработке нового проекта, основной акцент в котором сделан на активном отдыхе. Здесь создается сеть различных туристических маршрутов - пеших, водных, велосипедных...

- Реализация нашего проекта началась весной, и старт можно считать успешным, - рассказывает Денис Никитюк. - Его возможностями уже воспользовались несколько тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются комбинированные маршруты, когда можно совместить автомобильные и велосипедные поездки, пешие прогулки по экотропам и сплав по рекам. Большой интерес у туристов вызывают местные промыслы, связанные с природой. Так, на Припятском Полесье до сих пор широко распространено бортничество, здесь, на лесных деревьях, можно увидеть настоящие столетние пчелиные колоды-борти.

В проекте участвуют около 50 субъектов хозяйствования. Примером успешного создания общей информационной и логистической инфраструктуры является агротуристический кластер "Белая цапля" в Пинском районе. В числе ключевых партнеров проекта "Туристический регион Припятское Полесье" - действующие на территории Лунинецкого, Столинского и Пинского районов ландшафтные заказники республиканского значения "Средняя Припять", "Лунинский", "Ольманские болота" и "Простырь", а также предприятие "Днепро-Бугский водный путь".

- Общая площадь "Средней Припяти" более 93 тысяч гектаров, - рассказывает Василий Мордухай, директор заказников "Средняя Припять" и "Лунинский". - В долине реки находятся самые большие в Европе площади естественных, аллювиальных ландшафтов и произрастают десятки видов растений из Красной книги. На берегах Припяти и в прилегающих к ней полесских "джунглях" гнездятся почти полторы сотни видов птиц. Здесь настоящее раздолье для рыбаков, ведь Припять считается самой рыбной рекой Беларуси.

Для туристов, рыбаков и охотников организован прокат оборудования и снастей, можно нанять гида и егеря.

Для любителей совмещать отдых на свежем воздухе и познавательные экскурсии самым оптимальным вариантом, пожалуй, будет восьмидневный речной круиз "Жемчужина Полесья-2" на современном двухпалубном теплоходе "Белая Русь". Он способен принять на борт до 34 пассажиров, к услугам которых каюты классов люкс, комфорт и эконом.

- Впервые круизы по маршруту Брест - Мозырь мы начали проводить в 2017 году, - говорит Лариса Борисевич, начальник торгово-туристического отдела предприятия "Днепро-Бугский водный путь". - Этой весной мы их возобновили. Теперь теплоход идет от Бреста до гидроузла "Стахово" и обратно. По отзывам туристов, такая логистика для них более удобна, к тому же насыщенность круизной программы нисколько не пострадала. Сегодня круиз пользуется особой популярностью у россиян, которые приобретают на него более 95 процентов путевок.