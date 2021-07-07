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07.07.2021 01:33
Рубрика: Общество

Высшая школа

Больше всего стобалльников на ЕГЭ-2021 - по русскому языку и литературе
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Столичный выпуск № 147(8498)
В Рособрнадзоре подвели предварительные итоги основного периода Единого госэкзамена. Напомним, он проходил с 31 мая по 2 июля.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ в основной период прошел без сбоев, а результаты не демонстрируют "никаких аномалий" и практически не отличаются от прошлогодних.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Но кое-что удивительное все же случилось. Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая одна на всю Россию получила 400 баллов по 4 предметам - русскому и английскому языкам, обществознанию и литературе. Всего же по итогам основного периода ЕГЭ зафиксирован 8121 стобалльный результат. При этом максимум по двум предметам получили 409 человек, по трем - 16.

Рекордсмены по числу стобалльников - русский язык и литература. Регионы-лидеры здесь - Москва и область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан и Краснодарский край.

Самыми популярными ЕГЭ уже не первый год остаются русский язык, математика и обществознание. Но растет число участников по остальным предметам. Особенно показательно, что третий год подряд наблюдается значительный прирост числа участников ЕГЭ по информатике - в этом году на 12,5%. Выпускников школ интересуют специальности, связанные с цифровыми технологиями и IT-направлением, и это - тренд.

Какими бы строгими ни были правила проведения ЕГЭ, всегда находятся те, кто пытается их обойти. Так, в этом году с ЕГЭ удалено более 900 человек. Среди них, традиционно, больше всего тех, кто умудрился пронести телефон, - 422 человека.

За нарушения с ЕГЭ удалено более 900 человек. Большинство - за использование телефонов

В этом году из-за коронавируса сдать Единый в основную волну не смогли 515 школьников: были на карантине или болели. Они сдадут экзамены в дополнительный период - с 12 по 17 июля.

По итогам ЕГЭ года Рособрнадзор собирает предложения о том, что необходимо изменить в экзамене.

- Мы готовы выслушать все конструктивные предложения, но просто отмену ЕГЭ мы не обсуждаем, - подчеркнул Музаев. - Мы понимаем, что надо двигаться вперед, и готовы что-то менять.

Свои предложения все желающие могут направить на почту ege2021@obrnadzor.gov.ru до 15 августа.

Кстати

Единственным школьником России, кому при сдаче Единого государственного экзамена в 2021 году удалось получить максимально возможное число баллов - 400, - стала выпускница классического лицея из Ростова-на-Дону Алика Осадчая.

- В чем секрет моего успеха? Будьте целеустремленными и идите к своей мечте. Пусть вам придется сначала пожертвовать развлечениями, не сходить лишний раз с друзьями в кино или отказаться от прогулки, но потом вы с лихвой все наверстаете. Будьте верными своей мечте, и тогда вы добьетесь успеха, - сказала Алика корреспонденту "РГ".

Подготовил Николай Грищенко, Ростов-на-Дону

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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