В России началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил организовать вакцинацию для находящихся и прибывающих в РФ трудовых мигрантов. О готовности к проведению прививочной кампании главе государства должны доложить к 15 июля 2021 года. Соответствующее поручение президента правительству Российской Федерации опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Организовать для профилактики коронавирусной инфекции вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, определив источники финансирования соответствующих мероприятий", - сообщается в поручении президента. Слова "определив источники финансирования" указывают, по мнению российских экспертов, на то, что вакцинировать трудовых мигрантов, возможно, будут на льготной основе либо кампанию профинансируют - частично - на средства из бюджета.

Между тем в Москве вакцинация трудовых мигрантов уже началась. Как сообщили в мэрии столицы РФ, сделать прививку от COVID-19 однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" можно в нескольких пунктах, один из которых находится в многофункциональном миграционном центре (МФЦ) в деревне Сахарово. Вакцинация проводится по заявкам работодателей, деятельность которых соответствует требованиям, изложенным в постановлени главного государственного санитарного врача Москвы от 15 июня 2021 года. Это такие сферы, как торговля, бытовые услуги, общественное питание, общественный транспорт и такси, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и другие.

В прививочном пункте соблюдены все правила эпидемиологической безопасности. Сделать укол можно с девяти утра до девяти вечера. В день, по данным МФЦ, здесь могут вакцинировать до двух тысяч человек. Сама процедура выглядит следующим образом: после рассмотрения заявки, поданной работодателем, назначается дата и время прививки. Основанием для нее могут быть патент на ведение трудовой деятельности, вид на жительство или разрешение на временное пребывание в России. Эти документы, что важно, не должны предоставлять граждане Киргизии, Казахстана, Армении и Беларуси - государств, входящих в Евразийский экономический союз.

В указанное время сотрудники приходят в пункт вакцинации, их осматривает врач. Если не выявлены противопоказания - это, к примеру, может быть высокое давление, - медсестра делает прививку. Платит за нее 1300 рублей работодатель. Ожидается, что после 15 июля подобные пункты вакцинации будут открыты по всей России.

Какие вакцины есть в России

В данный момент в РФ одобрены четыре вакцины российского производства. Первая - известный, пожалуй, уже всему миру "Спутник V". Препарат разрешен к использованию в 60 странах, в том числе и в Киргизии. Разработан в Федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи под руководством доктора биологических наук, уроженца КР Дениса Логунова. Эффективность "Спутника V" составляет более 90 процентов. Побочных эффектов не зафиксировано.

"Спутник V" - векторная вакцина. Называется она так потому, что получена с использованием двух векторов - аденовирусов, лишенных возможности размножаться. Человеку вводят две дозы препарата с интервалом в три недели. Второй укол необходим для усиления выработки тех самых антител, которые, согласно полученным на сегодня данным, будут защищать носителя от заражения коронавирусом не менее шести-восьми месяцев.

Следующая вакцина - "ЭпиВакКорона". Она результат работы государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Центр в Новосибирске известен тем, что именно там в январе 2020-го создали тест-систему для выявления COVID-19 с помощью метода ПЦР. "ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина. Это означает, что ее основа содержит либо фрагменты вирусных белков, либо целые белки, собранные в вирусоподобные частицы. Эффективность препарата высокая, не менее 90 процентов. "ЭпиВакКорону" выпустили в гражданский оборот в России в декабре 2020-го.

Третья - так называемая цельновирионная вакцина "КовиВак" Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Она создана, как отмечают эксперты, по классической схеме с использованием инактивированного (убитого) вируса SARS-CoV-2. "КовиВак" также выпущен в гражданский оборот в РФ. С июня 2021-го проводится третья фаза клинических испытаний препарата, участие в которых примут 30 тысяч добровольцев.

И, наконец, четвертая вакцина - "Спутник Лайт". Это первый компонент "Спутника V". Ее эффективность, по информации Российского фонда прямых инвестиций, составляет около 80 процентов.

Компетентно

Шайирбек Сулайманов, член научно-консультативного комитета по COVID-19, доктор медицинских наук:

- Опасна ли вакцинация от коронавируса? Укол вакцины - это, по сути, организованное заражение здорового человека вирусом или бактерией, только с гарантией быстрого выздоровления. Сейчас нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна. Теоретически она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала. Именно для того чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом - на людях.

Побочные эффекты существуют, как и у других вакцин. Ни одно лекарственное средство не обходится без них. Это значит, что побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений. Это, например, боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Создатели российского "Спутника V" тоже говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходят в течение нескольких дней.

Индивидуальная аллергическая реакция возможна не только на антикоронавирусную вакцину, но и на любую другую. И для врачей такая реакция не является неожиданностью. С началом вакцинации стали появляться сообщения об острых аллергических реакциях на некоторые вакцины. В информационных буклетах для пациентов всех производителей вакцинных препаратов имеется предупреждение о том, что возможны аллергические реакции и они могут проявляться зудом, сыпью, одышкой, отеком лица или языка. При вакцинации нужно соблюдать обычные меры предосторожности. Аллергические реакции на вакцины возникают редко.

Тем временем



Министерство иностранных дел КР запустило интернет-сайт для мигрантов из республики. Как сообщили в ведомстве, ресурс позволит мигрантам в онлайн-режиме проверить себя в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, узнать информацию о частных агентствах занятости, имеющих разрешение на трудоустройство граждан за рубежом, а также получить консультации по вопросам миграции через WhatsApp, Telegram, онлайн-чат или по телефону.



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