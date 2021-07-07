В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию

Со следующего учебного года советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями приступят к работе в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на Всероссийском совещании с региональными министрами образования.

- Я прошу региональных министров 10 субъектов РФ взять этот вопрос на контроль и оказывать помощь советникам, - подчеркнул Кравцов. - Они сегодня проходят обучение в "Артеке", мы дали им технологии. Ваша задача - помогать им на местах и, в случае чего, информировать нас.

Сергей Кравцов отметил, что регионы совместно с муниципалитетами должны обеспечить советников всем необходимым. Сессии в "Артеке" для будущих советников продлятся до 31 августа 2021 года. Подготовку пройдут более 2500 человек из разных регионов страны.