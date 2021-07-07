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07.07.2021 21:39
Рубрика: В мире

В Сирии скончался радикальный политический деятель Палестины Ахмед Джибриль

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI
Фото: EPA-EFE/YOUSSEF BADAWI

Ахмед Джибриль, лидер палестинской группировки, которая осуществляла угоны, взрывы и другие нападения на израильские цели в 1970-х и 1980-х годах, умер в Дамаске от естественных причин, сообщили в среду его сторонники и сирийское государственное телевидение. Ему было 83 года. Генеральное командование Народного фронта освобождения Палестины заявило, что Джибриль был тяжело болен в течение нескольких месяцев и скончался в больнице Дамаска. Халед Абдул-Меджид, возглавляющий другую палестинскую фракцию в Дамаске, сказал, что Джибриль скончался от сердечного приступа.

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Сын палестинского отца и сирийской матери, Джибриль родился в Яффо в 1938 году, в тогдашней Палестине, управляемой британцами. Позже его семья переехала в Сирию, где он стал офицером сирийской армии и получил сирийское гражданство. Ахмад Джибриль вместе с Жоржем Хабашем в 1967 году стал соучредителем Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), обозначенного крайне левым движением. В 1968 году он основал просирийскую отколовшуюся группировку НФОП-ГК, которая на короткое время присоединилась к Организации освобождения Палестины, но покинула это движение в 1974 году на фоне острых разногласий с лидером ООП Ясиром Арафатом. Известное своей оппозицией любым переговорам между палестинцами и Израилем, движение Ахмада Джибриля яростно выступило против соглашения между еврейским государством и Организацией освобождения Палестины (ООП) об автономии палестинских территорий и пригрозило Ясиру Арафату смертью, сообщает Associated Press.

Его группа стала известна некоторыми из наиболее громких атак на Израиль, включая угон самолета Эль-Аль в 1968 году и пулеметный расстрел другого в аэропорту Цюриха в 1969 году. В 1970 году они заложили бомбу замедленного действия на взорвавшийся самолет Swissair во время полета из Цюриха в Тель-Авив, в результате чего погибли все 47 человек на борту. Базирующаяся в Дамаске группировка также нанесла удары по Израилю со своих баз в Ливане. Во время вторжения Израиля в Ливан в 1982 году НФОП-ГК захватили трех израильских солдат и договорились об их освобождении в обмен на более чем 1100 палестинских, ливанских и сирийских пленных в 1985 году. Группировка считается террористической организацией в Израиле, США и других странах Запада.

Сын Джибриля Джихад был убит в результате нападения в Бейруте в 2002 году, в котором палестинцы обвинила Израиль. После начала сирийского конфликта в 2011 году НФОП-ГК сблизилась с режимом Дамаска, став верным союзником Башара Асада. В 2012 году члены движения сражались вместе с армией Дамаска против повстанцев в Ярмуке, лагере палестинских беженцев, который постепенно стал районом Дамаска, сообщает AFP. У Джибриля остались четыре дочери и три сына.

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