В США открылся "летний лагерь миллиардеров"

Поскольку для рядовых журналистов допуск в "Солнечную долину" закрыт, им приходится собирать информацию буквально по крупицам. В эти дни репортеры по традиции дежурят возле Мемориального аэропорта Фридмана, где под удивленными взорами мирно пасущихся коров один за другим приземляются частные самолеты вип-гостей. Чтобы "лагерь миллиардеров" не стал очагом распространения коронавирусной инфекции в курортном поселке Сан-Вэлли, насчитывающем около 1500 жителей, все миллиардеры обязаны предъявить справку о полной вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте. Также большинство встреч пройдут на свежем воздухе вместо конференц-залов.
Как отмечает The New York Post, в этом году приглашения посетить лагерь получили множество известных американцев, чьи имена на слуху далеко за пределами Соединенных Штатов - от основателя Facebook Марка Цукерберга до создателя Microsoft Билла Гейтса. Накануне светские хроникеры судачили о том, что на этот раз Гейтс наверняка появится без своей супруги Мелинды, с которой он неожиданно решил развестись. Зато от бывшего гендиректора корпорации Amazon Джеффа Безоса, напротив, ждут, что он привезет в "Солнечную долину" свою новую подругу Лорен - если только подготовка к предстоящему полету в космос на ракете собственной фирмы Blue Origin не помешает ему посетить мероприятие. Впрочем, "лагерь миллиардеров" интересует отнюдь не только любителей гламурных сплетен, но, в первую очередь, финансовых аналитиков, которые всякий раз пытаются по составу участников предсказать возможные крупные сделки.
Именно на этой площадке в 1995 году решилась судьба корпорации ABC, приобретенной Disney Capital Cities. Также считается, что именно после переговоров в "Солнечной долине" в 2013 году Джефф Безос принял решение о покупке The Washington Post. По мнению аналитиков, в этом году главной звездой может стать босс Discovery Дэвид Заслав, которому на фоне пандемии и кризиса киноиндустрии прочат выгодные сделки по скупке активов.
Примечательно, что среди приглашенных есть и представители политической элиты - например, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, экс-глава ЦРУ Джордж Тенет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, а также "некоторые отставные конгрессмены". Ореол таинственности, окружающей "Солнечную долину", продолжает рождать всевозможные слухи. По иронии судьбы, почти сорок лет назад братья Герберт и Чарльз Аллены буквально упрашивали американских богачей посетить первое подобное мероприятие, отмечает The Independent. С тех пор семейный инвестиционный банк Allen & Company, основанный в прошлом столетии еще до Великой депрессии, продолжает выступать спонсором и организатором лагеря. Об этом финансовом учреждении практически ничего не известно, что дает адептам теорий о "заговоре элит", "мировом правительстве" и тому подобной конспирологии обильную пищу для спекуляций.