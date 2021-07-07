В США открылся "летний лагерь миллиардеров"

Неделя тенниса и сплавов по горной реке, пеших прогулок и верховой езды - в окрестностях заповедника Соутут в штате Айдахо открылся пятидневный кэмпинг. В нем не было бы ничего необычного, если бы не одно обстоятельство: все гости курорта "Солнечная долина" - американские магнаты в сфере медиа и технологий, чье совокупное состояние в этом году перевалит за триллион долларов. Закрытый клуб бизнес-элиты США, который СМИ окрестили "летним лагерем миллиардеров", возобновил работу после перерыва в прошлом году. Тогда слет самых богатых людей Америки не состоялся из-за пандемии - впервые с 1983 года.

Поскольку для рядовых журналистов допуск в "Солнечную долину" закрыт, им приходится собирать информацию буквально по крупицам. В эти дни репортеры по традиции дежурят возле Мемориального аэропорта Фридмана, где под удивленными взорами мирно пасущихся коров один за другим приземляются частные самолеты вип-гостей. Чтобы "лагерь миллиардеров" не стал очагом распространения коронавирусной инфекции в курортном поселке Сан-Вэлли, насчитывающем около 1500 жителей, все миллиардеры обязаны предъявить справку о полной вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте. Также большинство встреч пройдут на свежем воздухе вместо конференц-залов.

Как отмечает The New York Post, в этом году приглашения посетить лагерь получили множество известных американцев, чьи имена на слуху далеко за пределами Соединенных Штатов - от основателя Facebook Марка Цукерберга до создателя Microsoft Билла Гейтса. Накануне светские хроникеры судачили о том, что на этот раз Гейтс наверняка появится без своей супруги Мелинды, с которой он неожиданно решил развестись. Зато от бывшего гендиректора корпорации Amazon Джеффа Безоса, напротив, ждут, что он привезет в "Солнечную долину" свою новую подругу Лорен - если только подготовка к предстоящему полету в космос на ракете собственной фирмы Blue Origin не помешает ему посетить мероприятие. Впрочем, "лагерь миллиардеров" интересует отнюдь не только любителей гламурных сплетен, но, в первую очередь, финансовых аналитиков, которые всякий раз пытаются по составу участников предсказать возможные крупные сделки.

Приглашения посетить лагерь получили множество известных американцев, чьи имена на слуху далеко за пределами США

Именно на этой площадке в 1995 году решилась судьба корпорации ABC, приобретенной Disney Capital Cities. Также считается, что именно после переговоров в "Солнечной долине" в 2013 году Джефф Безос принял решение о покупке The Washington Post. По мнению аналитиков, в этом году главной звездой может стать босс Discovery Дэвид Заслав, которому на фоне пандемии и кризиса киноиндустрии прочат выгодные сделки по скупке активов.

Примечательно, что среди приглашенных есть и представители политической элиты - например, бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, экс-глава ЦРУ Джордж Тенет, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, а также "некоторые отставные конгрессмены". Ореол таинственности, окружающей "Солнечную долину", продолжает рождать всевозможные слухи. По иронии судьбы, почти сорок лет назад братья Герберт и Чарльз Аллены буквально упрашивали американских богачей посетить первое подобное мероприятие, отмечает The Independent. С тех пор семейный инвестиционный банк Allen & Company, основанный в прошлом столетии еще до Великой депрессии, продолжает выступать спонсором и организатором лагеря. Об этом финансовом учреждении практически ничего не известно, что дает адептам теорий о "заговоре элит", "мировом правительстве" и тому подобной конспирологии обильную пищу для спекуляций.