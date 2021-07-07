Пока одни размышляют о том, стоит вакцинироваться или еще подождать, другие в обмен на прививку получают машины и квартиры.

В Москве состоялся второй розыгрыш автомобилей "Рено" среди тех, кто привился от коронавируса. Через несколько дней еще пятеро счастливчиков сядут за руль своих новых машин. А журналисты "РГ" пообщались с победителями первого розыгрыша, которые уже вовсю обкатывают призы.

"Когда позвонили и радостно сообщили, что я выиграл автомобиль, первая мысль была - это мошенники. Долго же им пришлось убеждать меня в том, что мой выигрыш не розыгрыш", - улыбается Дмитрий Софьин. Он работает водителем-экспедитором в медицинской компании, жена - врач-логопед, то есть с медицинскими показаниями к прививкам оба знакомы и об опасности вируса знают не только из СМИ. "В ноябре прошлого года мы переболели ковидом, я полегче, жена тяжело, решили, что пойдем прививаться, как только начнут падать антитела, приобретенные после болезни", - продолжает рассказ Дмитрий. Это "как только" выпало на третью неделю июня, как раз тогда, когда проводился первый розыгрыш. Дмитрий с супругой живут в Новой Москве, одна машина у них уже есть, но подумывали о второй, чтобы каждому было удобно добираться до работы. Теперь у Софьиных есть новенький белый "Рено".

Ирина Демченкова тоже живет в ТИНАО. Работает референтом в агропромышленной компании. Вакцинацию долго откладывала, но потом коронавирусом заболела ее родная сестра. "Когда я увидела, как тяжело она переносит болезнь, тут же пошла прививаться", - говорит она. Когда позвонили с сообщением о выигрыше, Ирина послушала и бросила трубку. Она только пришла с работы, хотелось отдохнуть, а тут какие-то сказки о выигранных машинах. Организаторам акции пришлось перезванивать и убеждать, что это вовсе не сказки. Ну а поскольку машина в семье Ирины есть, поэтому на второй, акционной, будет ездить дочь Виктория.

Отдаст выигрыш сыну Давиду и Лусинэ Ашотовна из Южного округа. Она единственная из всех призеров не имеет водительских прав. Ее семья тоже долго принимала решение о вакцинации - сомневались, спорили, но в конце концов решили: жить в панике и переживать всякий раз, выходя на улицу, как бы не заразиться и не загреметь в Коммунарку, они не готовы. Пошли в свою поликлинику и привились.

Светлана Сергеевна из Восточного округа трудится в сфере, чьи работники попали под обязательную вакцинацию. Для нее решающим оказался приказ работодателя, хотя, признается, и без этого были мысли привиться. Но как-то руки не доходили. А тут пошли гулять в парк "Радуга" в Вешняках, набрели на павильон "Здоровая Москва" - и вот результат.

В Москве открылся крупнейший пункт вакцинации в Гостином Дворе, где одновременно могут привиться 50 человек. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Не дошел до своей поликлиники и Сергей Носов из Северо-Западного округа столицы. Привился в торговом центре "Щука", ближнем от дома. "Специально планировал дату вакцинации так, чтобы успеть сделать оба укола и еще иметь пару недель до отпуска - вдруг какая побочка вылезет", - рассказывает он. К слову, все пятеро счастливчиков прививались "Спутником V", и ни у кого из них не случилось после этого даже легкого насморка. В отпуск Сергей теперь поедет на новом автомобиле.

Впереди еще два аналогичных розыгрыша, которые состоятся 7 и 14 июля. Не все считают, что подобные аттракционы неслыханной щедрости сейчас уместны, многим кажется, что подвигать к вакцинации должны не лотереи с призами, а более тонкие материи - ответственное отношение к здоровью, своему и всех окружающих, например. Но президент Московской торгово-промышленной палаты, которая является инициатором и соорганизатором акции "Вакцина рулит", Владимир Платонов говорит так: "Это обычная европейская практика, когда предприниматели стимулируют важный социальный процесс, в данном случае - вакцинацию. Когда в первую волну пандемии был объявлен локдаун, бизнес-сообщество потеряло столько рабочих мест и понесло такие убытки, что повторения больше никто не хочет. Поэтому предприниматели не только учредили призовой фонд, но и взяли на себя все расходы по уплате налогов на выигрыш". Сам Платонов, кстати, тоже привит. И уже готовится к ревакцинации, поскольку истекают полгода после прививки.

Тем временем в Подмосковье

Виктор-победитель

А в Подмосковье среди вакцинировавшихся разыграли трехкомнатную квартиру площадью 74,9 квадратных метра в Серпухове. Победителем стал 33-летний житель Мытищ Виктор Шитов.

"В жизни ничего никогда не выигрывал. Поэтому в первый момент не поверил в такую удачу. Перепроверил все данные несколько раз - и все равно не поверил", - рассказывает молодой человек. Но в данный момент он уже занимается оформлением выигрыша, заключает договор дарения с застройщиком и регистрирует права на новое жилье в Росреестре. Виктор работает инженером-проектировщиком, а еще он глава молодой семьи, где подрастает сын Тимофей, а недавно родилась еще и дочь Ксения. Так что этот выигрыш Шитовым оказался очень кстати.

Как утверждает сам Виктор, вакцинироваться он пошел не из-за квартиры. "Работа у меня связана с командировками. А дома семья, маленькие дети. Хочется уберечь их от возможного заражения", - говорит он. К слову, коронавирусом Шитовы уже переболели в прошлом году - и Виктор, и его жена Анна, и даже маленький Тимофей, хотя принято считать, что дети не болеют. "Я после болезни три месяца мучился сильным кашлем, повторения как-то не хочется. Да и детей теперь двое, а это двойная ответственность", - продолжает Шитов. Антитела после той болезни у него еще есть, но Виктор все равно пошел прививаться, потому что услышал о новом и более агрессивном штамме ковида.

Молодая семья пока не решила, что будет делать с выигранной квартирой. Она находится в поселке Пролетарский Серпуховского округа. Жилой комплекс стоит в сосновом бору, рядом протекает река. Это очень спокойное и зеленое место, идеальное для того, чтобы растить детей. Но Серпухов находится в 70 километрах от Москвы, добираться до работы Виктору оттуда будет непросто. "Решим, что делать, когда привыкнем к выигрышу. Пока мы еще в радостном шоке", - улыбается Анна.

А в июле, напомним, в Подмосковье будет проведен еще один квартирный розыгрыш. В этот раз разыграют жилье в ближнем поясе области.