В ВОЗ рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в мире

Свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом в мире и почти 54 тысячи летальных исходов зарегистрировали по итогам минувших семи дней специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Отмечено, что заболеваемость выросла на три процента в сравнении в предыдущей неделей. "В период с 26 июня по 4 июля в мире подтверждено 2 688 651 случай инфицирования коронавирусом и 53 958 летальных исходов. Больше всего заболевших в Бразилии - 364 709, Индии - 312 250, Колумбии - 204 556, Индонезии - 168 780 и Великобритании - 161 805", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В Европе за семь дней заразились более 505 тысяч человек и умерли более шести тысяч. По данным ВОЗ, смертность особенно выросла в Африке - на 23%, а вот в странах Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америки эти цифры снизились - на 12 и 11 процентов соответственно.

Эксперты ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие месяцы большинство заражений в мире будет происходить за счет распространения штамма "дельта". В Европе, например, к концу августа на дельта-вариант будет приходиться 90% новых случаев инфицирования.